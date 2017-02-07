Оскорбивший Путина ведущий Fox News отказался извиняться

Ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли отказался приносить извинения за оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Он вновь затронул тему российского лидера в своей вечерней программе.

Фото: AP

В эфире своей передачи, посвященной интервью с президентом США Дональдом Трампом, телеведущий в понедельник с демонстративным цинизмом отреагировал на критику пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, передает "Коммерсант".

"Я работаю над своими извинениями, но это может занять некоторое время, — ерничал О'Рейли. — Давайте вернемся к этому, допустим, в 2023 году".

Интервью, о котором идет речь, состоялось 5 февраля. На реплику ведущего о том, что Путин — "убийца", Трамп ответил: "Давайте посмотрим, что мы сделали.

Совершили много ошибок. К примеру, я с самого начала был против войны в Ираке".

Журналист ответил, "что это были только ошибки", но не убийства. Трамп, в свою очередь, отметил: "Хорошо. Но ведь многие погибли. На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?"

"Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента (РФ) от такой уважаемой компании (как Fox News)", — заключил Песков.

При этом ответ Трампа пресс-секретарь главы государства комментировать не стал. "Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев", — подчеркнул он.

Добавим, во время интервью президент США также заявил, что уважает российского коллегу Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом. По словам Трампа, будет лучше, если страны смогут наладить диалог. Однако он признает, что не знает, получится ли это.

"И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе в США и РФ), что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею", — сказал он.

Американский президент подчеркнул, что, по его мнению, "США лучше ладить с Россией, чем наоборот".

Позже интервью Дональда Трампа прокомментировал вице-президент США Майк Пенс.

"В своих утверждениях президент не стремился проводить никаких параллелей между высокими моральными идеалами и реальными действиями американцев и россиян, — цитирует его The Hill. — Президент ищет возможности для того, чтобы начать новые отношения с народом России и ее властями, как бы говоря: "Сможем ли мы работать вместе?""

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