Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо

По словам избранного президента США Дональда Трампа, после официального вступления его в должность главы государства, Россия будет больше уважать Соединенные Штаты, чем в настоящее время.

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"Хорошие отношения с Россией — это хорошо, не плохо. Только "глупые" люди или дураки подумают, что это может быть плохо. У нас достаточно проблем по всему миру помимо этого. При моем президентстве Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас", — написал Трамп в своём Twitter.

Он также отметил, что обе страны, "возможно, будут сотрудничать, чтобы решить множество проблем всего мира". "Две страны, возможно, будут работать вместе на благо всего мира", — предположил он.

Между тем, европейская пресса всерьез высказывает опасения возможным союзом президентов России и США, которые, объединившись, могут "поделить Европу и устроить Ялту-2": ведь будущий глава Белого дома не хочет, чтобы его страна была мировым жандармом, и готов заключить сделку с российским президентом, уступив его великодержавным амбициям.

Также Трамп заявил, что процесс передачи власти идет не так гладко, как ему бы хотелось, однако лично ему нравится интеллигентность президента Обамы и его готовность налаживать личные контакты, передает ТАСС.

Между тем спецслужбы США и полиция американской столицы считают, что обеспечение безопасности во время церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне может стать самой сложной подобной операцией в современной истории.

Идет усиленная подготовка к предотвращению столкновений между сторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходом всеобщих выборов в США 8 ноября. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По сведениям ее источников, в Вашингтон на инаугурацию приедут около одного миллиона сторонников Трампа. Спецслужбы считают, что в этот же день на улицах столицы пройдут массовые демонстрации протеста против реализации предвыборных обещаний республиканца, передает ТАСС.

Политика США часто выглядит как глупая и непоследовательная: ну, что хорошего они получили на Украине, в Ливии, в Ираке? Однако при более глобальном рассмотрении может оказаться, что это лишь частности, мелкие жертвы на пути к стратегической цели, к которой Штаты могут целенаправленно идти десятилетиями. Одной из таких целей для США было уничтожение СССР. А что сейчас? Об этом Pravda.Ru рассказал Анатолий Салуцкий, политический обозреватель, писатель, публицист, глобальный эксперт "Альянса цивилизаций" ООН.

— Я хорошо представляю, что собой являет Америка, особенно на уровне рядовых людей, с которыми мне очень много приходится общаться. Что будет в США, сейчас, пожалуй, никто по-настоящему ответить не сможет. Гаданий, предположений, надежд очень много, но всерьез прогнозировать, какая в реальности будет проводиться политика, никто не возьмется.

Я не берусь пророчествовать, но я хочу высказать одну точку зрения, которая очень корреспондирует с последними действиями Трампа. Напомню, действующим президентом он станет после 20 января.

От специалистов-экспертов довольно часто слышно мнение, что американская внешняя политика импульсивна, исходит из того, что нужно ввязаться в бой, а там видно будет. Вот они влезли в Ирак, и не знают, что делать дальше. Влезли куда-то еще, и тоже не знают, что делать дальше... Эта очень распространенная точка зрения, на мой взгляд, ошибочна. На самом деле американская политика гораздо целенаправленнее, их правящий класс гораздо рациональнее. Они знают, чего хотят. Они могут по ходу дела совершать массу ошибок, - и они действительно их совершают, а мы правильно на них указываем, - но в целом перед ними всегда стоят какие-то глобальные цели.

Перед ними стояла глобальная цель - разрушить главного соперника, СССР. Они этой цели добились. Они над этим работали несколько десятилетий и все-таки к этому пришли. Они не случайно не признавали Прибалтику, хотя все шло нормально. США - государство, которое имеет очень долгосрочные цели.

Полностью интервью Андрея Салуцкого читайте в материале Pravda.Ru "Хитрый план" Трампа: Россию ждет судьба Украины.