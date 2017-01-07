По делу об убийстве российского посла в Турции арестованы пять человек

Прокуратура Измира сообщила, что арестованным предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

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Всего полиция арестовала пятерых подозреваемых, передает агентство Anadolu. Четверо из них являются сослуживцами Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего посла, в органах МВД, а пятый - активистом организации FETO оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

Агентство отмечает, что пятый арестованный курировал сторонников организации из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался Алтынташ.

По данным прокуратуры, куратором FETÖ оказался Сулейман Эрген. Кроме того, называются имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу. Им предъявлено обвинение в «принадлежности к вооружённой террористической организации».

Как сообщала Правда.Ру, 19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла.

Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", - сообщают турецкие СМИ. Как передает Haaretz, нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!".

По данным СМИ, при входе в помещение галереи убийца российского посла предъявил удостоверение полицейского. Мэр Анкары сообщил, что убийца - 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был уволен из полиции после попытки переворота в июле 2016 года.

Президент России Владимир Путин присвоил послу Андрею Карлову звание Героя России. Как сообщается на сайте Кремля, награда вручается "за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)".

"Совершенное преступление - это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта, - сказал ранее Владимир Путин. - Ответом на это может быть только одно - усилие борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют".