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Источник Правда.Ру

Скандал на Украине: Корбан и Пашинский готовили захват власти в 2014 году

Мир

На канале YouTube 6 января был размещен ролик с записью телефонного разговора нардепа Сергея Пашинского  (фракция экс-премьера Яценюка "Народный фронт") с экс-главой партии "УКРОП" Геннадием Корбаном.

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Фото: скриншот с youtube.com

 Видео с записью разговора на своей странице в Facebook'e выложил бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов, пишет украинская газета "Страна.UA".

По данным издания, разговор подлинный. Он состоялся в марте 2015 года. Как раз тогда, когда Корбан и вся команда Игоря Коломойского после большого скандала и жесткого конфликта с Петром Порошенко была вынуждена уйти из Днепропетровской облгосадминистрации (можно предположить, что резкие слова Пашинского "захватим власть" и "расстреляем" являются отголосками тех событий).

Также, по некоторым данным, в ближайшее время будут обнародованы и другие разговоры Пашинского на эту же тему.  

"Страна.UA" приводит расшифровку диалога:

(телефонные гудки, Сергей Пашинский берет трубку)

Пашинский: да, да.

Корбан: Сереж, ну, товарищ этот дома, дома. Так что, если что...

Пашинский: Я тебе благодарен

Корбан: Да, все, давай.

Пашинский: А ты мое, то что я просил, то делаешь?

Корбан: То я уже все делаю, у меня уже мои инженеры готовят техзадание, все как положено. Все же по настоящему делаем, а не для бумажки. Так что все будет красиво.

Пашинский: Когда мы захватим власть, мы с тобой, блин, будем руководить этой страной, чтоб она процветала...

Корбан: Сереж, не говори такие вещи по телефону

Пашинский: Та я, та я друг президента, мы захватим власть для президента

Корбан: Для президента - другое дело, добро, давай (прощается)

Пашинский: И этих ушлепков, которые его окружают и ему врут, что мы его враги, мы их расстреляем первыми.

Корбан: Сто процентов, ты прав.

Пашинский: (нецензурная лексика), только врут, блин, ничего делать не могут, даже воровать не умеют (нецензурная лексика).

Корбан: Сто процентов

Пашинский: Давай, обнимаю

Корбан: Хорошо, давай тогда

Напомним, в отношении Сергея Пашинского сейчас пытаются возбудить уголовное дело по факту применения нардепом огнестрельного оружия к обычному человеку. Однако, как сообщают украинские СМИ , все эти попытки блокируются прокуратурой, хотя по закону подобные обращения о преступлении в отношении самого фигуранта и должностных лиц МВД, вмешивавшихся в ход расследования и заявлявших о невиновности Пашинского еще до проведения расследования, должны быть зарегистрированы в течении 24 часов.

В настоящее время прокуратура продолжает расследовать организованное нападение двумя обычными гражданами на ехавшего в мерседесе с пистолетом депутата.

Защита подала в Печерский суд Киева две жалобы на бездеятельность органов прокуратуры, взявшихся защищать стрелявшего депутата и требует немедленно начать в отношении него и чиновников МВД уголовные производства.

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Разговор Корбан-Пашинський
Темы Украина Геннадий Корбан Сергей Пашинский
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