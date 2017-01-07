Все больше: в 2016 году США сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира

Оценивая в последние недели президентства Обамы достижения его администрации в части внешней политики и военного подхода к участию США в операциях в иных странах, аналитики отвечают снижение участия американских военных в наземных операциях при более широком использовании военно-воздушных сил.

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В 2016 году США сбросили 26171 бомб в семи странах мира, пишет американский эксперт по внешней политике и национальной безопасности Мика Зенко на сайте Совета по международным отношениям (CFR).

Из них 12 192 бомб США сбросили в Сирии, 12 095 в Ираке, 1337 в Афганистане, 496 в Ливии, 34 в Йемене, 12 в Сомали и три в Пакистане.

Зенко подчеркивает, что эти цифры, несомненно, занижены, поскольку достоверные данные есть только по Пакистану, Йемену, Сомали и Ливии, а один авиаудар может включать в себя сразу несколько бомб.

По словам эксперта, в прошлом году США сбросили на 3027 бомб больше, чем в 2015. Кроме того, Ливии в списке раньше не было.

Кроме того, согласно данным издания AlterNet, в настоящее время американский спецназ размещен в 70% стран мира.

Стоит отметить, что удары беспилотников, которыми активно пользуется американская армия, в 60% случаев неточны. По информации издания Washington's Blog, 90% жертв таких налетов - мирное население.

Данные по Сирии и Ираку Зенко и его коллега Дженнифер Уилсон собирали, используя отчеты Пентагонаи интернет-архив. Им удалось выяснить, что в 2016 году на долю США пришлось 79% авиаударов коалиции по объектам "Исламского государства" (организация запрещена на территории России - ред.) в рамках операции "Непоколебимая решимость".

Как сообщала Правда.Ру, в начале декабря коалиция по борьбе с ИГ* опубликовала пресс-релиз, в котором признала гибель 173 мирных жителей в ходе этой операции.

"На данный момент на основании доступной информации штаб коалиции пришел к выводу, что с начала антитеррористической операции бомбардировки привели к непреднамеренному уничтожению 188 мирных граждан. Мы сожалеем об их гибели и выражаем соболезнования их семьям", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что коалиция сочла недостоверными большинство из полученных ею в ноябре данных о гибели мирных граждан в результате бомбардировок.

"В ноябре 2016 года штаб коалиции получил 16 новых докладов, изучил семь ранее полученных сообщений о возможных жертвах среди гражданского населения в результате бомбардировок коалиции в Ираке и Сирии", - говорится в сообщении. Там указывается, что "13 из этих докладов признаны недостоверными, пять названы достоверными, а еще пять находятся в стадии оценки".

*ИГ - Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в России.