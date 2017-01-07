Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Все больше: в 2016 году США сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира

Мир

Оценивая в последние недели президентства Обамы достижения его администрации в части внешней политики и военного подхода к участию США в операциях в иных странах, аналитики отвечают снижение участия американских военных в наземных операциях при более широком использовании военно-воздушных сил.

357805.jpeg
Фото: AP

В 2016 году США сбросили 26171 бомб в семи странах мира, пишет американский эксперт по внешней политике и национальной безопасности Мика Зенко на сайте Совета по международным отношениям (CFR).

Из них 12 192 бомб США сбросили в Сирии, 12 095 в Ираке, 1337 в Афганистане, 496 в Ливии, 34 в Йемене, 12 в Сомали и три в Пакистане.

Зенко подчеркивает, что эти цифры, несомненно, занижены, поскольку достоверные данные есть только по Пакистану, Йемену, Сомали и Ливии, а один авиаудар может включать в себя сразу несколько бомб.

По словам эксперта, в прошлом году США сбросили на 3027 бомб больше, чем в 2015. Кроме того, Ливии в списке раньше не было. 

Кроме того, согласно данным издания AlterNet, в настоящее время американский спецназ размещен в 70% стран мира.

Стоит отметить, что удары беспилотников, которыми активно пользуется американская армия, в 60% случаев неточны. По информации издания Washington's Blog, 90% жертв таких налетов - мирное население.

Данные по Сирии и Ираку Зенко и его коллега Дженнифер Уилсон собирали, используя отчеты Пентагонаи интернет-архив. Им удалось выяснить, что в 2016 году на долю США пришлось 79% авиаударов коалиции по объектам "Исламского государства" (организация запрещена на территории России - ред.) в рамках операции "Непоколебимая решимость".

Как сообщала Правда.Ру, в начале декабря коалиция по борьбе с ИГ* опубликовала пресс-релиз, в котором признала гибель 173 мирных жителей в ходе этой операции.  

"На данный момент на основании доступной информации штаб коалиции пришел к выводу, что с начала антитеррористической операции бомбардировки привели к непреднамеренному уничтожению 188 мирных граждан. Мы сожалеем об их гибели и выражаем соболезнования их семьям", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что  коалиция сочла недостоверными большинство из полученных ею в ноябре данных о гибели мирных граждан в результате бомбардировок.

"В ноябре 2016 года штаб коалиции получил 16 новых докладов, изучил семь ранее полученных сообщений о возможных жертвах среди гражданского населения в результате бомбардировок коалиции в Ираке и Сирии", - говорится в сообщении. Там указывается, что "13 из этих докладов признаны недостоверными, пять названы достоверными, а еще пять находятся в стадии оценки". 

*ИГ - Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в России.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Темы США Иран Ливия Сирия удары с воздуха Военно-воздушные силы США
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Музеи чайлдфри, или Как обуздать хамов
Ближний Восток
В Сирии воюют 80 стран мира
Советское наследие
Рестораны на Брайтоне – кузница советской эстрады?
Читательский топ
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Определен идеальный возраст для первого секса
Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
Украина поменяет карателей на пиратов
Астрономы нашли загадочный источник "сигналов инопланетян"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России

Павел Климкин заявил, что санкции необходимы для того, чтобы заставить Москву выполнять минские договорённости.

Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Определен идеальный возраст для первого секса
Общество
Определен идеальный возраст для первого секса
Здоровье
Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
Украина
Украина поменяет карателей на пиратов
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"

Можно ли проверить качество работы народных целителей и удастся после выдачи им разрешений искоренить шарлатанство, Pravda.Ru узнала у эксперта.

"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Бывший СССР
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Происшествия
Речь Обамы уронила солдата почетного караула

Солдат упал в обморок, когда американский лидер выступал со своей последней речью в качестве верховного главнокомандующего перед военными Соединенных Штатов.

Речь Обамы уронила солдата почетного караула
Турция предложила искать стамбульского террориста по фото Обамы
Теракты
Турция предложила искать стамбульского террориста по фото Обамы
Общество
Жители Петербурга заметили на небе три солнца
Украина
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Александр Широкорад Музеи чайлдфри, или Как обуздать хамов Александр Широкорад Юрий Носовский Украина поменяет карателей на пиратов Юрий Носовский Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев
Комментарии
Oleg Olegandron Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Oleg Olegandron Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
koreisha alexa В Сирии воюют 80 стран мира
Елена Ивановна Хазанов и Ярмольник не узнали Лолиту в образе Эдиты Пьехи
Елена Ивановна Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
vkontakte_218235326 Света нет в конце тоннеля: Украина обесточена в Рождество
vkontakte_378129471 В Сирии воюют 80 стран мира
Игорь Котов(Facebook) ЦРУ, АНБ и ФБР обвинили в хакерских атаках лично Путина
Александр Плотников(Facebook) Уходящий глава Пентагона напоследок пожаловался на Путина
vkontakte_221496676 Прогнозы Стивена Хокинга мрачнее год от года
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?