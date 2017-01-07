WikiLeaks посмеялась над докладом разведки США о кибератаках

Источники информации, на которых построила свой доклад о "вмешательстве России" в выборы в США американская разведка, высмеял портал WikiLeaks.

"В рассекреченном докладе о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, согласно которой его составляли на основе телепередач и твитов", - иронизирует организация.

Так WikiLeaks прокомментировала абзац, в котором говорится, что авторов документа занимались анализом поведения "лояльных Кремлю политиков, государственных СМИ и про-кремлевских пользователей в социальных сетях".

Напомним, 5 января американские спецслужбы представили Бараку Обаме секретный доклад о "вмешательстве Москвы" в президентскую кампанию. В нем утверждается, что президент России Владимир Путин лично дал указание повлиять на прошедшие выборы.

Также значительный раздел документа под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" посвящен агентству Sputnik и телеканалу RT. При этом сформирован он на исследованиях от 2012 года, в которые были внесены косметические изменения в связи с американскими выборами.

Подобные обвинения уже не раз звучали в адрес Москвы, при этому никаких доказательств представлено не было. В России также опровергали эти утверждения.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны якобы стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В декабре США объявили о новых санкциях против России. Речь идет о высылке 35 дипломатов. Белый дом также объявил о введении санкций против руководства российских спецслужб, в том числе ГРУ и ФСБ, считая их причастными к кибератакам на избирательные институты в США в период выборов президента в 2016 году.

Россия не стала отвечать "зеркально" и заниматься, как отметил президент РФ Владимир Путин, "кухонной дипломатией".

В конце года в открытый доступ наконец-то выложили доклад ФБР о тех самых пресловутых "русских хакерах". То есть американской (и мировой) публике предложили хоть что-то похожее на доказательство много месяцев звучавших обвинений. Правда, составленный всего на 13 страницах документ рождает у специалистов больше вопросов, чем ответов.

Никаких конкретных лиц авторы документа не называют. Они лишь перечисляют 48 ников (прозвищ) предполагаемых хакеров; из них только один - Tsar Team - имеет в своём составе русскоязычные морфемы. Доклад сопровожден абстрактными схемами, показывающими принцип деятельности хакерских групп, но без каких-либо конкретных подробностей.

По этому поводу аналитик издания Bloomberg Леонид Бершидский отметил: "Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище под политическим давлением со стороны уходящей администрации и некоторых "ястребов" из конгресса. Они должны перестать это делать. Невозможно возложить вину за хакерские атаки на основе всем доступных программ и IP-адресов".