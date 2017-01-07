ЦРУ, АНБ и ФБР обвинили в хакерских атаках лично Путина

Совместный доклад, посвященный "вмешательству России" в прошедшие недавно в США президентские выборы, опубликовали ЦРУ, АНБ и ФБР.

Фото: AP

Авторы доклада, по их словам, провели исследование "мотивов и пределов намерений" Москвы в отношении президентских выборов в США. Кроме того, предполагается, что в докладе смогли ответить на вопрос о степени влияния России на общественное мнение американцев с помощью "киберинструментов" и кампаний в СМИ.

По мнению представителей спецслужб, работавших над этим документом, они смогли подтвердить тот факт, что российские власти пытались помешать Хиллари Клинтон стать президентом, "очернив" ее в глазах американских граждан, при этом своей целью Кремль ставил подрыв демократического процесса в США.

На этом авторы доклада не остановились: они утверждают, что распоряжение о проведении соответствующей "кампании" якобы отдал лично Владимир Путин. Он же совместно с российским правительством стремился увеличить шансы Дональда Трампа на победу, полагает американская разведка.

Средства, к которым прибегала Россия, с точки зрения ЦРУ, АНБ и ФБР включают в себя хакерские атаки, "посредничество третьих лиц", а также деятельность СМИ и " проплаченных троллей".

В документе говорится в том числе о том, что у России был доступ к избирательным комиссиям на территории США. При этом авторы признают, что системы, атакованные "российскими хакерами", с подсчетом голосов никак не связаны.

Значительная часть доклада посвящена деятельности российских СМИ Sputnik и RT, которые, по утверждению спецслужб, нарочно выставляли Хиллари Клинтон в негативном ключе, сосредотачиваясь на скандале с перепиской и на слухах о состоянии ее здоровья.

Разведка США также указывает, что после летних Олимпийских игр российские хакеры одной из своих основных целей избрали Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В частности, утечки данных об американских спортсменах, уличенных в применении запрещенных препаратов, приписываются Главному разведывательному управлению (ГРУ) России.

В докладе говорится, что именно ГРУ использовало личность хакера Guccifer и сайт DCLeaks.com, чтобы публиковать добытые в результате хакерских атак данные, и именно оно передало данные, полученные после взлома Национального комитета Демократической партии СШАWikileaks.

Уже после американских выборов Москва, по мнению американской разведки, пыталась взломать американские экспертные центры и неправительственные организации в области национальной безопасности, обороны и международной политике. Сделано это было для сбора материалов, которые можно было бы в будущем применить для влияния на внутренние дела США, утверждается в документе.

"Мы считаем, что Москва будет применять уроки, усвоенные в ходе ее направленной на американские выборы кампании, распоряжение о проведении которой отдал Путин, для дальнейших попыток оказывать влияние на страны мира, в том числе на союзников США и их избирательные процессы", - резюмируют авторы доклада.

Информация из доклада АНБ, ФБР и ЦРУ также уже озвучивалась американской разведкой ранее. Газета The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, которые ознакомились с докладом до его публикации, отмечает, что никаких сенсаций нет даже в засекреченной его части.

Поисками доказательств того, что Кремль и лично Владимир Путин "выбрали американцам президента" спецслужбы США заняты вот уже несколько месяцев, на протяжении всей президентской кампании, по итогам которой победителем стал Дональд Трамп. Однако никаких реальных доказательств этому "вмешательству" американская разведка предоставить так и не смогла, все ограничивается только голословными обвинениями.

Обвинения в хакерских атаках осенью прокомментировал Владимир Путин. Он отметил, что в опубликованных хакерами материалах нет ничего, что было бы в интересах России.

6 января секретный доклад о том, как "российские хакеры" смогли повлиять на ход американских выборов был представлен Бараку Обаме. Уходящий президент с докладом ознакомился, но с какими-либо заявлениями выступать пока не желает.

Вот что пишут по поводу секретного доклада CNN, The Washington Post со ссылкой на свои источники: американская разведка установила личности российских посредников, которые передали Wikileaks украденную переписку демократов. Об этом же сообщает и Associated Press, но, по версии издания, документ содержит информацию о кибератаках не только со стороны России, но и со стороны других стран.

Названы ли в этом секретном докладе имена "посредников", а если названы, то будут ли они преданы огласке, осведомленные источники сказать не могут.

Однако с полной уверенностью источники утверждают, что одним из убийственных доказательств наличия "руки Кремля" в выборном процесс в США служит "прослушка и прочитка" сообщений неких российских чиновников, которые поздравляли друг друга с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Эти сведения "повышают уверенность" спецслужб в причастности РФ к атакам, заявил собеседник CNN.

Как сообщил вице-президент США Джо Байден в интервью одному из телеканалов, "несекретная версия" доклада может быть опубликована уже на следующей неделе и в ней "жирным шрифтом" будет рассказано все, что США знает о взломе. По его утверждению, в докладе "четко прописано и доказано" участие в этом россиян.

И сразу вспоминается предыдущий доклад с доказательствами о причастности "российских хакеров" к взлому серверов Демпартии США с некими техническими подробностями "российских кибератак". Правда, самих доказательств там так и не было представлено, зато были приведены правила, якобы позволяющие выявить действия "российской киберразведки". С этой целью в документе описывается вредоносная программа Web Kit PAS Tool PHP.

Спецы эту самую программу нашли в Сети в свободном доступе, при этом в докладе американских спецслужб указывается устаревшая ее версия.

По этому поводу аналитик издания Bloomberg Леонид Бершидский отметил следующее: хакеры могут использовать любые инструменты, "если те соответствуют их задачам". Вопрос следует поставить в другой плоскости: "теперь, когда власти США прочно связали программу PAS с российскими хакерами, любой киберпреступник с ее помощью может выдать свои действия за операцию российской разведки".

"Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище под политическим давлением со стороны уходящей администрации и некоторых "ястребов" из конгресса. Они должны перестать это делать. Невозможно возложить вину за хакерские атаки на основе всем доступных программ и IP-адресов", - резюмирует Бершидский.

Избранный президент Дональд Трамп в четверг поставил под сомнение то, что именно Россия взломала сервер Национального комитета демократов. Основатель WikiLeaks, в свою очередь, опровергал информацию о том, что электронные письма с этого сервера его организация получила от российского правительства.

Ранее представитель команды Дональда Трампа Шон Спайсер заявил Fox News о том, что "разведывательные службы США на данный момент не смогли представить избранному президенту Дональду Трампу убедительных доказательств взлома выборов президента хакерами из России".

По его словам Трамп "ежедневно заслушивает брифинги, устраиваемые как членами его команды по национальной безопасности, так и другими членами разведсообщества". Вот только сейчас "у разведки нет убедительных доказательств" причастности РФ к кибератакам на политические структуры США",- признал он.