Склад боевиков с токсичными веществами найден в Алеппо

В районе Масакин-Ханано, что на северо-востоке Алеппо, бойцы сирийской армии обнаружили оставленный террористами склад с сильнодействующими ядовитыми веществами. Об этом сообщает во вторник агентство САНА.

Фото: AP

Произошло это во время разминирования квартала. Предполагается, что склад принадлежал членам одной из радикальных группировок, которые использовали эти ядовитые вещества для изготовления снарядов.

Кроме того, был обнаружен цех боевиков по производству самих снарядов, а также самодельные ракеты, изготовленные из газовых баллонов.

Правительственные войска при поддержке союзных отрядов ополчения за минувшие сутки ликвидировали последние оплоты вооруженных бандформирований в квартале Кади-Аскар вблизи исторического центра города. Как сообщала в своей электронной версии газета "Аль-Ватан", в настоящее время силовики находятся всего в нескольких сотнях метров от Цитадели — средневековой крепости, находящейся на господствующей над городом высоте.

Сейчас армия вместе с ополченцами продвигается вглубь старых кварталов города, ежедневно освобождая все новые районы. Военные с боями пробиваются к линии соприкосновения, проходящей рядом с Цитаделью. В случае успеха им удастся рассечь исторический сектор мегаполиса пополам, после чего окружить оставшиеся форпосты террористов и заставить их капитулировать.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в самом начале декабря сирийская оппозиция начала переговоры с Российской Федерацией о прекращении боев в сирийском Алеппо. при посредничестве Турции, но без участия США.

Как стало известно, переговоры между представителями РФ и оппозиционных группировок о выходе боевиков из Алеппо окончились безрезультатно, боевики не намерены отступать, сообщил РИА Новости член Нацкоалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) Самир Нашар.

О чем хотели договориться сирийские оппозиционеры? На этот вопрос Pravda.Ru ответил историк, политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов:

- Можно предположить, что, скорее всего, договариваться будут о прекращении активных военных действий в тех районах, которые контролируют боевые отряды, подчиненные этой самой оппозиции.

Алеппо представляет собой слоеный пирог, где много самых различных политических сил, в том числе вооруженных отрядов, представляющих разные крылья противоборствующих сторон. Город также нашпигован различными военными советниками разных государств, в том числе Турции и США.

Конечно же, терять этот боевой костяк и Турции, и представителям сирийской оппозиции не хочется. Понятно, что разгром оппозиции или даже выход боевиков из Алеппо, неминуемо повлечет за собой и их политическое поражение. А это значит отход от этих исламистских движений населения, прекращение определенной поддержки, падение их авторитета, и, как следствие, возможное уменьшения финансирования.

Если эта тенденция будет продолжаться, то это будет обозначать политическую смерть определенной части оппозиции. И сейчас принимаются отчаянные попытки для того, чтобы это предотвратить, используя самые разные каналы, самую разную риторику.