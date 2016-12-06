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Источник Правда.Ру

Не прошло и года: Лондон и Париж отреагировали на обстрел российского госпиталя в Алеппо

Мир

Представитель британского МИД заявил, что  внешнеполитическое ведомство Великобритании знает  о нападении на российский мобильный госпиталь в сирийском городе Алеппо, передает РИА Новости.

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Фото: AP

Агентство процитировало слова чиновника: "Мы осуждаем любое насилие в отношении мирных жителей или медицинских учреждений".

Атаку на российский госпиталь осудила со своей стороны Франция. Об этом говорится в официальном заявлении представителя французского МИД Ромена Надаля. В документе также отмечается, что нападения представляют собой «новое серьезное нарушение норм международного права», сообщает ТАСС.

Сегодня же в штаб-квартире гуманитарной организации "Врачи без границ" заявили в связи с обстрелом 5 декабря российского полевого госпиталя, что они считают атаки на медицинский персонал и пациентов неприемлемыми и скорбят в связи с гибелью медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей. 

Исполнительный директор "Врачей без границ" Брис де ла Винь сказал: "Обстрелы врачей и их пациентов абсолютно неприемлемы, и, будь это сделано целенаправленно или в качестве неизбирательного нападения, является нарушением законов войны".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера в результате обстрела военного госпиталя в сирийском Алеппо погибли две российские медсестры, а также ранен педиатр. По данным Минобороны России,  мобильный госпиталь подвергся артиллерийскому обстрелу во время приема местных жителей.

В Госдепе США заявили, что осуждают нападения на любые медицинские учреждения, однако не видят объективных доказательств обстрела.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, боевики, обстрелявшие госпиталь, имели его координаты. "Кровь российских военных медиков в Алеппо лежит на руках покровителей террористов из США, Великобритании, Франции", - заявил он.

Отметим, о гибели российского медика в результате обстрела госпиталя в Алеппо также сообщило агентство Associated Press.

Напомним, к 29 ноября из районов города, остающихся под контролем террористов, вышли в безопасные районы и сложили оружие 507 боевиков. В соответствии с ранее объявленным решением президента Сирии, 484 боевика из числа местных жителей были сразу амнистированы.

По мнению президента международного центра геополитического анализа, генерал-полковника Леонида Ивашова, которое он высказал в интервью Pravda.Ru, Игорь Конашенков правильно указывает адреса тех, кто создал эту мощнейшую террористическую организацию типа ИГ, Джахад-ан-Нусра, запрещенных в России. Их создал Запад. Они влезли на Ближний Восток, разворошили его, уничтожили государства, которые были опорой в этом регионе, казнили руководителей и вот позволили разрастись таким террористическим структурам. Адрес указан правильно, уверен Ивашов.

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