Советская армия напугала в детстве Джона Кэрри

Об одном детском воспоминании - встрече с советскими солдатами в середине 1950-х годов - рассказал госсекретарь США Джон Керри на церемонии вручения ему высшей награды "За заслуги перед ФРГ". Об этом пишет newsroomamerica.com.

Фото: AP

По словам Керри, в 12 лет он обучался в Швейцарии, куда его отправили родители. Однажды он решил воспользоваться случаем и поехать из Франкфурта в Берлин на американском военном поезде. Этот поезд должен был пересечь территорию Восточной Германии.

При этом в составе было запрещено поднимать жалюзи. Керри захватил с собой шесть банок пепси-колы и несколько комиксов, которые купил во Франкфурте. Он признался, что не спал всю ночь и, нарушив строгий запрет, смотрел в окно.

"Когда мы останавливались на станциях, солдаты - это были русские солдаты, то есть советские солдаты, - ходили взад-вперед и следили, чтобы никто не сошел с поезда, они слегка стучали своими прикладами в мое окно, чтобы я опустил жалюзи, потому что мне нельзя было смотреть на то место, где я находился", - рассказал глава американской дипломатии.

По его словам, он хорошо помнит те моменты и особенно то, как его впечатлила разница восточной и западной части города.

Вспомнил Керри еще об одном случае: как-то раз, находясь в Западном Берлине, он решил на велосипеде в восточную часть немецкой столицы

Кроме этого, Керри вновь напомнил, что во время пребывания в Западном Берлине решил поехать на велосипеде в восточную часть города, входившую в состав ГДР. По его словам, это была незабываемая поездка. "Я немного боялся. Я ощущал эту зловещую темноту, этот серый цвет. Очень мало машин, немного людей, меньше суеты, чем в западной части [Берлина]", - заявил госсекретарь. Он отметил, что мрачная обстановка так повлияла на него, что он решил вернуться в американский сектор Берлина.

В заключение Керри выразил мнение, что его отец, который служил дипломатом, обрадовался тому, что поездка сына в Восточный Берлин не превратилась в международный инцидент.

Напомним, уже в начале 60-х годов Керри не смог бы так спокойно переезжать на велосипеде из одного оккупационного сектора Берлина в другой ( как известно, город был поделен на четыре оккупационные зоны - американскую, британскую, советскую и французскую).

В августе 1961 году, в самый разгар холодной войны и на пике развития Берлинского кризиса, было запрещено свободное перемещение между Западным и Восточным Берлином. Вскоре весь Западный Берлин был окружён бетонной стеной с контрольно-пропускными пунктами. Это было нарушением Потсдамского соглашения, предусматривавшего свободное передвижение по городу. Берлинская стена на долгие годы стала символом конфронтации, именно здесь теперь была граница враждующих блоков.

Кстати, недавно в Берлине на заводе по сортировке мусора Alba обнаружены фрагменты той самой Берлинской стены. Сотрудник мемориального комплекса "Берлинская стена" Герхард Зельтер подтвердил, что обнаруженные фрагменты являются подлинными.