Как Россия и Китай объединились в ООН против диктата США

Россия и Китай проголосовали в Совбезе ООН против принятия резолюции по гуманитарной ситуации в сирийском Алеппо. Таким образом, два постоянных члена СБ применили право вето. Против проголосовала также Венесуэла. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: AP

Документ призывает к прекращению огня в Алеппо как минимум на семь дней, включая удары по позициям террористических групп "Ан-Нусра" и ИГ (запрещены в России). Авторами нового проекта резолюции по гуманитарной ситуации в Алеппо выступили Египет, Испания и Новая Зеландия. Он получил поддержку 11 членов Совета.

Стоит отметить, что с начала конфликта в Сирии (2011 год) Россия в шестой раз проголосовала против проекта резолюции по ситуации в стране.

Перед заседанием постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что голосование СБ по проекту резолюции нужно отложить до встречи экспертов России и США. Он также выразил сочувствие авторам проекта, "которые, как нам известно, подверглись беспардонному давлению западной тройки постоянных членов Совета безопасности, требовавшей в очередной раз поставить на голосование обреченный проект". Такие действия в России посчитали провокационными.

Ранее в российском МИД назвали предложенный проект резолюции контрпродуктивным, добавив, что он и подрывает усилия России и США. Лавров подчеркнул, что предусмотренная документом десятидневная пауза лишь даст боевикам перегруппироваться и восстановить силы.

Кстати, Египет уже заявил, что некоторые страны буквально "заставили" принимать резолюцию. В МИД страны заявили, что хотели бы продолжить консультации по своему проекту резолюции по Алеппо в Совете безопасности ООН, "однако ряд стран-членов настояли на постановке проекта на голосование в его нынешнем виде, не получившем всеобщего одобрения".

Между тем во время выступления на заседании Совбеза постоянный представитель Соединенного королевства при ООН Мэттью Райкрофт подверг критике позиции России и Китая. По его словам, вето Китая вызывает особое удивление. Райкрофт также подчеркнул, что, несмотря на выступления китайской стороны "против политизации и за диалог, Китай выступил на стороне России", которая, по мнению британского постпреда, является участником этого конфликта. Он добавил, что Россия и Китай "по-прежнему верят в этого деспота, который уничтожил более полумиллиона людей, который готов превратить Сирию в руины".

После этих слов Постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи обратился к членам Совбеза с призывом выступить совместно в урегулировании конфликта в Сирии, а также попросил британского постпреда Мэттью Райкрофта не искажать позиции других стран, "отравляя атмосферу" совета.

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