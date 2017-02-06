Польша навсегда закрыла Украине вход в Европу

В Польше заявили, что вместе с Бандерой Украина не войдет в Европу. Лидер правящей в стране партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что если Украина будет и дальше строить свою национальную идентичность на культе Степана Бандеры, то дорога в Европу ей заказана.

"Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида", — сказал Качиньский в опубликованном интервью для еженедельника Do Rzeczy. Политик подчеркнул, что "несмотря на то, что жестокость немцев сложно превзойти, им (ОУН-УПА, запрещена в РФ — ред.) это удалось".

По словам Качиньского, "это вопрос определенного выбора Украины". "Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это совершенно ясный вопрос. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы", — отметил польский политик.

К слову, уже последовала реакция украинцев. Местный журналист Олег Новиков написал несколько постов в своем твиттере. "И на руинах Польши мы построим собственный Агрорейх", - гласит один твит. "На деревьях вместо листьев будем вешать пшеков", - говорится во втором. Также в твиттере журналиста появилась запись: "Считаю, что необходимо в Киеве сделать пантеон УПА".

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 19433–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 19393–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Кульминацией событий 1943 года, которые называют "Волынской резней", считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом.

Ранее Правда.Ру сообщала, что около 11 тысяч недавно рассекреченных документов ЦРУ свидетельствуют, что США считали террористами украинских националистов, их организации и лидеров — таких, как Степан Бандера. Впрочем, это не помешало Вашингтону финансировать, поддерживать и использовать этих людей. Документы от 1948 года выложили в свободный доступ.

"Степан Бандера, который с начала своей политической карьеры действовал против России и Польши, — вероятно, наиболее значимый на Украине лидер националистов наряду с Андреем Мельником. Он был членом террористической организации ОУН (Организации украинских националистов) и участвовал в убийстве Бронислава Перацкого, министра внутренних дел Польши", — сказано в документах.

А недавно из-за националистических взглядов украинцев разгорелся спортивный скандал. Болельщики мадридской команды "Райо Вальекано" выступили против перехода в клуб игрока сборной Украины Романа Зозули. Фанаты обвиняют футболиста в поддержке нацизма.

Поводом послужила фотография, на которой украинский спортсмен фотографируется с шарфом с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры. "Это не вопрос идеологии или взглядов, дело глубже: украинский игрок брался за оружие, давал деньги фашистским батальонам, демонстрировал фашистские символы и во множестве случаев активно поддерживал крайне правых в своей стране. Трибуны "Райо Вальекано" против этого типа, где бы он ни находился — на поле ли, или на секторе", — приводит РИА Новости сообщение фанатской группировки Platforma ADRV.

Между тем, по данным украинских СМИ, власти страны в режиме строгой секретности отпечатали новые купюры номиналом в 1 тыс грн, которые готовят к презентации уже в нынешнем феврале. И есть вероятность, что на банкноте будет изображен так обожаемый сегодняшним официальным Киевом и некоторой частью населения Незалежной один из идеологов украинскго национализма Степан Бандера. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает местное издание "Вести", ссылаясь на источник на банкнотно-монетном дворе.

На Украине продолжают героизировать Бандеру. Напомним, в нескольких городах Украины 1 января по случаю годовщины со дня рождения идеолога и руководителя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры прошли факельные шествия. Самое массовое было в Киеве: на улицы украинской столицы вышли с факелами почти тысяча человек. Его участники промаршировали по центру Киева, а после устроили митинг на площади Независимости.

Во время движения над толпой попеременно проносились традиционные антироссийские лозунги и клич "слава Украине!", однако в этом году их дополнили и антиправительственные речевки.

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