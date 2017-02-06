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ФСБ объяснила пограничную зону с Белоруссией

Мир

В ФСБ России объяснили, зачем была введена пограничная зона с Белоруссией. В ведомстве отметили, что она была создана для борьбы с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой.

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источник Pravda.Ru

"Указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей", — передает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве также уточнили, что документы по погранзоне не накладывают ограничений на свободу пересечения границы гражданами России и Белоруссии и не противоречат нормам международных договоров.

Напомним, глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. Сообщается, что это делается для создания необходимых условий охраны государственной границы.

После этого Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей. Он назвал создание пограничных зон "бездумными, нескоординированными шагами", которые ухудшают отношения двух стран, и отметил, что этого нельзя делать, так как у Москвы и Минска и так достаточно проблем.

В Кремле заявили, что пограничный режим между Россией и Белоруссией не вводился, российская сторона установила лишь режим пограничных зон для регламентирования посещения этих районов гражданами третьих стран. В Кремле заключили, что "никаких последствий от такого введения для граждан Союзного государства, то есть граждан России и Белоруссии, нет и быть не может".

Эксперты не видят в введении пограничной зоны ничего страшного. Напротив, это очевидно — Россия всего лишь защищает своих граждан.

"Россия должна, прежде всего, преследовать свои государственные интересы, сохранять возможность выбирать, кто из представителей Европейского союза или стран Запада может беспрепятственно попадать на территорию РФ. Создается определенная угроза в связи с нарастающей террористической опасностью, угрозой мировой, надо пересматривать весь перечень системы УФМС, Федеральной миграционной службы и пограничной службы.

И тогда ввели пограничный контроль между Белоруссией и Россией с целью сохранения интересов государства и предотвращения разного рода потенциальных возможных проникновений на территорию Российской Федерации людей через территорию Белоруссии", — рассказал Правде.Ру руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков.

Напомним, ранее Лукашенко открыл для стран Европейского и ряда стран западного мира безвизовый въезд на территорию Белоруссии.

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