Стратег-международник: Посол России в США изменит судьбу всего мира

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Заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов, недавно перешедший на эту позицию из Минобороны, является основным кандидатом на престижную должность посла в США.

Анатолий Антонов — кадровый дипломат, более 30 лет проработавший в системе МИДа на различных должностях. Назначить его послом решили еще прошлой осенью. Как передает "Коммерсант", тогда в Москве исходили из того, что, скорее всего, на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон, а значит, двусторонние отношения будут оставаться напряженными.

Но хотя президентом стал Дональд Трамп, у Анатолия Антонова, по некоторым данным, по-прежнему самые высокие шансы занять престижный пост посла в Вашингтоне. Антонов считается сторонником жесткой линии в отношении Запада.

О том, действительно ли кандидат в послы такой "жесткий", каким его представляют, и чего от него ждать, Правде.Ру рассказал директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов:

— Анатолий Антонов — один из кандидатов, рассматриваемых на должность будущего посла в США. Это вполне профессиональный дипломат, он закончил МГИМО, работал руководителем департамента по разоружению в МИДе — а это очень серьезная должность. Возглавлял международно-техническое сотрудничество, курировал в Министерстве обороны. Показал себя как квалифицированный переговорщик, понимающий стратегические интересы России.

Что касается того, будет ли он назначен и какую линию он будет проводить, это будет зависеть от политического руководства нашей страны.

Я хотел бы сказать о другом, что сейчас мы стоим на очень знаковом рубеже, этот период можно обозначить термином дипломатической революции. Происходит изменение сложившейся коалиции, формирования новых. Образно говоря, у физиков есть такое понятие, как "эффект бабочки", — от небольших усилий могут произойти большие изменения в будущем.

Сейчас перед Россией открывается множество дверей, ранее закрытых в мировой политике. Этот период, по прогнозам, продлится около года, и Россия должна успеть заявить о своих интересах, поставить максимальное количество вопросов и обозначить себя в самых важных темах, формировать коалиции.

Я вспоминаю свою встречу 6-летней давности со стратегом Пентагона и политологом Эдвардом Лютваком. Он тогда говорил о дипломатической революции, он говорил о том, что конфликт между Китаем и США неизбежен, и Россия станет важным элементом этого глобального конфликта. А от того, в какую сторону удастся склонить Россию, на сторону Китая или США, будет зависеть мировой расклад сил. И битва за Россию будет очень серьезная. Поэтому Россия должна прилагать свои собственные усилия, чтобы не быть разменной пешкой в этой игре. Нам будут делать те предложения, от которых мы вряд ли сможем отказаться. Здесь должность посла США представляется ключевой.

Холодная война "два-ноль" закончилась, нужно думать о создании благоприятной дипломатической обстановки для Российской Федерации. Большое значение будут иметь, конечно же, методы народной дипломатии — они отдельно отражены в Доктрине национальной безопасности России. Там, где дипломаты не могут по каким-то причинам говорить, должны вступать эксперты, общественные организации. Сейчас важно не терять времени, не терять темп. Самое глупое, что мы можем сделать, — это просто следить за мировыми событиями, им сопереживать. Вместо этого нужно самим становиться участниками и активными "делателями" нового мирового порядка.

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