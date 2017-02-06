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Источник Правда.Ру

Шойгу рассказал, что Россия сделает с флотом НАТО у Крыма

Мир

 

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Фото: REX

В Черном море начинаются масштабные маневры военно-морских сил НАТО SeaShield-2017. Маневры обещают быть масштабными. В них задействованы 16 боевых кораблей и судов (в том числе до 8 фрегатов и корветов), 1 подводная лодка, 10 самолетов и около 3 тыс. военнослужащих.

"Морской щит" станет первым крупным военно-морским учением сил НАТО в Черном море за долгие годы, а участвовать в учениях будут корабли восьми стран-участников Североатлантического блока — а также ВМС Украины.

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия вполне готова к иностранным учениям возле своих берегов.

"Вы знаете о том, что на учения в Черное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей НАТО. Все необходимые действия по контролю за заходом этой группировки и ее работой в Черном море, естественно, приняты. В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит", - цитирует министра Федеральное агентство новостей.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее выразил надежду, что учения стран НАТО состоятся без недружественных мер по отношению к России.

Напомним, как передавал в июне прошлого года Политонлайн, российские военные заявили, что очередной ракетный эсминец Шестого флота США, который войдет в Черное море, традиционно будет взят на прицел Черноморским флотом и системами "Бал"-"Бастион", а также его могут навестить в нейтральных водах ВКС РФ.

Представители Минобороны России заявили, что боевые корабли НАТО, которые заходят в Черное море, тут же оказываются "на карандаше" российских радаров и "на прицеле" береговых "Бастионов", кораблей и авиации Черноморского флота. Военные добавили — это не угроза или какое-то исключительное действие. "Так поступают все страны, это привычное "сопровождение" военных кораблей", особенно в ситуации военно-политического обострения. Например, около морских США так ведут российские корабли",- добавили офицеры.

В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у российских границ за десять лет увеличилась в три раза, при этом на Западе — в восемь раз.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об этом и просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва рассматривает наращивание военного присутствия США в Европе как угрозу.

Также Сергей Шойгу отметил, что большинство учений стран НАТО направлены против РФ. Причем вместо того, чтобы бороться с реальной угрозой — терроризмом — члены альянса объявляют именно Россию угрозой номер один. Между тем в конце января стало известно еще об одних учениях альянса. Как сообщает The Daily Express со ссылкой на заявление главы Минобороны Латвии, десять стран, входящих в НАТО, планируют в апреле этого года провести совместные военные учения у российской границы. Отмечается, что мероприятие может состояться в период с 17 по 30 января в Латвии. В учениях будут участвовать солдаты из США, Германии, Канады, Эстонии, а также военные из ряда других стран.

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