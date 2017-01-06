Вооруженные формирования в Сирии присоединяются к перемирию

Лидеры десяти вооружённых формирований в сирийской провинции Хама заявили о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

Фото: AP

Таким образом, количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 104.

Напомним, в конце декабря были достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны. Режим прекращения огня в Сирии был введен в полночь 30 декабря. Он не распространяется на "Исламское государство" (запрещена в России), "Фронт ан-Нусру" и другие связанные с ними группировки.

Тогда же стало известно, что Владимир Путин согласился с предложением сократить группировку российских войск в Сирии.

Как передает ТАСС, российский центр по примирению сторон в Сирии сообщил о 36 нарушениях перемирия за сутки.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 15 нарушений, из них в провинциях: Хама — 6, Дамаск — 6, Алеппо — 2, Латакия — 1, — отмечается в сообщении. — Турецкой частью представительства зафиксировано 21 нарушение, из них в провинциях: Алеппо — 9, Дамаск — 6, Идлиб — 4, Хомс — 1, Дераа — 1".

По всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев, указали в Центре.

Также сегодня Пентагон сообщил, что силы международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ) уничтожили одного из главарей этой террористической организации в Сирии Махмуда аль-Исауи. По его данным, "находившийся в Сирии лидер и координатор ИГ был уничтожен в результате точечной бомбардировки 31 декабря 2016 года в сирийской Ракке".

Между тем, как отметили в сирийском Генштабе, поддержка Воздушно-космических сил России сыграла основную роль в недавних победах армии Сирии в борьбе с боевиками. Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики Али Айюб. Он также выразил от имени президента Сирии Башара Асада и всего сирийского народа искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим за помощь Сирии в борьбе с терроризмом.

Россия продолжает оказывать гумпомощь пострадавшим жителям Сирии. За сутки российские военные передали 1,3 тонны гуманитарной помощи жителям сирийских провинций Алеппо и Латакия. Отмечается, что для мирных жителей города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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