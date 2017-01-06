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Источник Правда.Ру

Уходящий глава Пентагона напоследок пожаловался на Путина

Мир

 

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Фото: AP

Готовящийся покинуть свой пост глава Пентагона Эштон Картер считает, что США не могут наладить отношения с Россией из-за ее президента Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

По словам политика, Путин определяет успешность своей политики по "степени дискомфорта", якобы создаваемого им "во всем остальном мире".

"Из-за этого нам так трудно навести мосты с российскими лидерами", — жалуется глава Пентагона, чьи полномочия подойдут к концу после инаугурации Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Кроме того, Картер заявил, что Москва в последние годы предпринимала попытки уменьшить влияние Вашингтона в мире и подорвать американские интересы. По версии главы Пентагона, РФ выбрала стратегию "открытого создания препятствий для США".

Он отдельно раскритиковал Москву за ее операцию в Сирии. В Сирии, по словам Картера, Россия не сделала ничего для борьбы с "Исламским государством" (группировка запрещена на территории России — ред.). "Они сражаются против умеренной оппозиции вместе с сирийским правительством", — заявляет он.

При этом именно сегодня в сирийском Генштабе заявили, что не победили бы терроризм без помощи России. В Сирии отметили, что поддержка Воздушно-космических сил России сыграла основную роль в недавних победах армии Сирии в борьбе с боевиками. Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики Али Айюб. Он также выразил от имени президента Сирии Башара Асада и всего сирийского народа искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим за помощь Сирии в борьбе с терроризмом.

Кроме того, уходящий глава Пентагона дал "напутствие" новой администрации продолжать финансировать программы, направленные на помощь европейским союзникам США для защиты от "российского вмешательства".

Напомним, Правда.Ру сообщала о рекордных суммах, которые в США собираются тратить на "сдерживание Москвы". Например, доклад по оборонной политике Соединённых Штатов, представленный министром обороны Эштоном Картером, гласит о том, что "из-за возрождения России и её агрессивной политики" им придётся бросить силы на сдерживание роста влияния Кремля. Это выльется в кругленькую сумму — $3,4 млрд, что почти в 4 раза больше, чем в 2016, когда сумма составила 789 млн $.

Сомнительно, что новый президент продолжит политику Барак Обамы. Дональд Трамп уже анонсировал свои первые действия на посту главы государства. Это будет отмена львиной доли указов Барака Обамы.

Кроме того, Трамп не скрывает, что хочет наладить отношения с Россией и лично с Путиным. О важности построения диалога заявил и бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж.

"К сожалению, Вашингтон уже на протяжении десятилетий продолжает кидать камни в Россию. Основным влиянием стало не что иное, как увеличившаяся геополитическая нестабильность по всему миру, которая ослабляет позицию США. Давно назрела необходимость в лидерстве, окончании нечестной политики, а также новом стратегическом подходе", — заявил Пейдж.

По его словам, враждебность уходящий американской администрации по отношению к России по поводу якобы вмешательства в выборный процесс в США подчеркивает острую необходимость изменить стратегический подход в отношениях с Москвой.

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