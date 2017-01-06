Минобороны: Все задачи кораблей России в Сирии выполнены

Летчики морской авиации за два месяца участия российской корабельной авианосной группы ВМФ РФ в Сирии выполнили 420 боевых вылетов и уничтожили 1252 объектов террористов, сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

Фото: AP

Он напомнил, что с 8 ноября 2016 года авианосная группа Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", большого противолодочного корабля "Североморск", а также кораблей Черноморского флота и судов обеспечения выполняет задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.

Картаполов добавил, что боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля решались самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-морского флота РФ, передает ТАСС.

По словам Картаполова, все задачи корабельной авианесущей группы в Сирии были выполнены, а корабли и суда полностью обеспечены запасами материальных средств и технически исправны.

В Сирии уже заявили, что поддержка Воздушно-космических сил России сыграла основную роль в недавних победах армии Сирии в борьбе с боевиками. Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики Али Айюб. Он также выразил от имени президента Сирии Башара Асада и всего сирийского народа искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим за помощь Сирии в борьбе с терроризмом.

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил важность действий сирийских ВС. По его словам, освобождение Алеппо может стать основой для мирного урегулирования конфликта в Сирии.

"Успехи сирийских вооруженных сил по освобождению Алеппо создали необходимые условия для мирного разрешения конфликта. Ярким подтверждением этому стало достижение соглашения о введении на территории Сирии режима прекращения боевых действий", — цитирует его ТАСС.

Тем временем, как сообщала Правда.Ру, Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов".

Напомним, в конце декабря были достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны. Режим прекращения огня в Сирии был введен в полночь 30 декабря. Он не распространяется на "Исламское государство" (запрещена в России), "Фронт ан-Нусру" и другие связанные с ними группировки.

Тогда же стало известно, что Владимир Путин согласился с предложением сократить группировку российских войск в Сирии.

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