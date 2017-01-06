"Адмирал Кузнецов" первым покидает зону конфликта в Сирии

Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов". Также в числе тех, кто первым покинет зону конфликта, крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, передает "Федеральное агентство новостей".

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Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", — сказал он. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Герасимов сообщил, что авианосная группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым" начнет готовиться к переходу из Средиземного моря в Североморск в пятницу, 6 января.

Напомним, в конце декабря были достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны. Режим прекращения огня в Сирии был введен в полночь 30 декабря. Он не распространяется на "Исламское государство" (запрещена в России), "Фронт ан-Нусру" и другие связанные с ними группировки.

Тогда же стало известно, что Владимир Путин согласился с предложением сократить группировку российских войск в Сирии.

Как сообщала Правда.Ру, авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в Сирии стал впервые в истории ВМФ начал принимать участие в военной операции. Он принимал участие в антитеррористической операции с 15 ноября. В этот день российские военные начали наносить удары по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хомс.

Поход кораблей Северного флота в районы Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря начался 15 октября. В ее составе — тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения.

Стоит отметить, что русские корабли не на шутку испугали США. НАТО начало разрабатывать "масштабную операцию сопровождения", чтобы провести наши корабли в северной Атлантике, Бискайском заливе и Средиземноморье.

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