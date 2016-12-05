Генштаб Украины забыл географию: Россия повсюду!

С любой стороны Киев ощущает российскую угрозу, не только с востока. Россия угрожает Украине "отовсюду, где есть российские войска": и с Севера, и с Юга, и даже с Запада.

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Такое заявление сделал начальник Генштаба Украины Виктор Муженко в интервью агентству "Укринформ".

По словам Муженко, угроза идёт со стороны юго-западных границ и с территории Крыма - здесь сосредоточены наступательные ресурсы российской армии. «Угроза для Украины исходит отовсюду, где есть российские войска. Это не только восток. Мы можем ждать удара от российских группировок с севера, с запада и с юга, из Крыма, где русские сосредоточили существенные наступательные способности», - считает он.

Киев готовится противостоять угрозе со стороны России, рассматривая разные военные сценарии. Для отработки противодействия русским украинцы проводят учения.

Кроме того, по словам Муженко, Украина создает подразделения территориальной обороны, учитывая "лучший мировой опыт", к примеру, Прибалтики.

При этом, считает Муженко, российские воска в случае своего наступления столкнутся с противодействием украинской армии, обладающей ключевым преимуществом.

Мало того, что глава украинского Генштаба подхватил вирус "ужаса перед российской угрозой", так еще и с географией у него явно не лады.

К слову, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая 5 декабря на торжествах по случаю 25-й годовщины вооруженных сил Украины, отметил, что "несмотря на увеличение финансирования Вооруженных сил страны в последние годы, оно все еще недостаточно". то есть, есть еще о чем просить покровителей с Запада. Правда, оттуда, по версии Муженко, тоже может напасть Россия...

Однако, по сравнению с высказываниями первого лица государства, слова Муженко выглядят бледно. Как сообщала Правда.Ру, Порошенко продолжает самозабвенно бороться с... Советским Союзом. И в этой своей борьбе он, что называется, "за ценой не постоит", даже если это будет война.

"Советский Союз еще не похоронен, - убежден украинский президент, - И, простите за откровенность, Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз в головах некоторых, потому что другого повода для войны просто не существует".

Об этом Порошенко заявил, выступая на торжествах, посвященных 25-летию признания Польшей независимости Украины.