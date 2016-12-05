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Источник Правда.Ру

CNN насмешил мир "прорывом" российской границы

Мир

Репортаж о военных учениях американцев в Норвегии опубликовал CNN на своем сайте. Все бы хорошо, но и по заголовку,  и исходя из самого материала, создавалось впечатление, что все описываемое происходило на некой "норвежско-российской границе". А на самом деле учения проходили в 800 километрах от нее.

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Фото: AP

На неточность обратило внимание норвежское  издание Independent Barents Observer.      

CNN исправил неточность, но лишь спустя 30 часов после публикации. За это время «новость» разошлась по мировым СМИ, «как лесной пожар». 

 Британский таблоид Daily Star успел написать, что танки выехали, чтобы следить за российско-норвежской границей неподалеку от Киркенеса.

Крупнейшая шведская газета Expressen опубликовала статью с заголовком: «Вот где США проводят военные учения - прямо на границе с Россией».

А дело было так: помимо кадров самих учений, которые проходили в городе Бардуфоссе в Северной Норвегии, в репортаже корреспондент Ник Пейтон Уолш также общается с пограничниками в Киркенесе, близ границы с Россией. При этом в сюжете не дается никаких географических названий, а его автор умалчивает о своих перемещениях.

В результате в заголовке на сайте телеканала военные учения «переместились» на самую границу:«Новая холодная война: Зимние военные игры американской морской пехоты на границе с Россией».

Как уточняет журналист норвежского издания Independent Barents Observer Томас Нильсен, граница находится в 800 километрах от Бардуфосса. «Это как от Нью-Йорка до Торонто. Чтобы доставить туда танки, понадобится некоторое время». 

Больше всего неприятностей публикация доставила подполковнику норвежской армии Уле Юхану Скугму, которому звонили журналисты чуть ли не со всех стран мира.

Проблема современных СМИ, сказал подполковник в интервью Observer,   состоит в том, что они цитируют друг друга, не проверяя факты. Хотя пресс-секретарь норвежской армии и уверен в том, что "российские военные знают, что американская морская пехота не проводит свои учения на северо-востоке Норвегии", такие публикации можно использовать в качестве пропаганды, говорит Скугму. Конечно, теперь норвежская армия "выучила урок", так что все сообщения журналистов в дальнейшем будут проверяться еще до публикации.

Руководитель социальных медиа телеканала RT Айвор Кротти отметил, что «топографический кретинизм CNN хорошо известен».

Шведский автор книг по военной истории Ларс Юлленхааль предложил корреспондентам, которые позволили себе такую ошибку, прогуляться пешком от Бардуфосса до российской границы. По его мнению, речь идет о «недобросовестной журналистике в сочетании с незнанием географии».

Американские солдаты у норвежско-российской границы - это «немыслимая ситуация», пишет Томас Нильсен, ведь больше чем полвека назад Норвегия объявила, что учения НАТО в этом регионе проходить не будут, чтобы не обострять отношения с Россией.

Конечно, такие публикации иначе, как с юмором рассматривать невозможно. Но ведь бывают и другие материалы. За примером далеко ходить не будем: только вчера Pravda.Ru рассказывала о жутковато-натуралистическом репортаже с учений британских военных, который разместило на своих страницах The Mail on Sunday.

Публикация начиналась словами: "Этого ужасного и пугающего момента в мире ждали уже давно: акт неприкрытой агрессии со стороны режима Путина, когда российские танки покатятся через границы Балтийских государств... Уже через несколько часов мир окажется на грани ядерной войны..."

Картинка, которую описывает издание, получилась предельно реалистичной: мало того, что на условном поле боя рвали землю гусеницами российские Т-72 и Т-55, так и самого условного противника изображали волонтеры, облаченные в военную форму, подозрительно напоминающую российское обмундирование.

Экс-заместитель главнокомандующего сил НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф, написавший книгу "Война с Россией", отметил в комментарии изданию: "Да, это именно то, что я ожиданию. Это не просто игра, это вполне реальная и ужасная угроза".

Глядя на фотографии с учений, которые опубликовала газета, так и хочется спросить: что же вы себя сами так ужасно пугаете? Неужели не надоело?

Не надоело, и едва ли надоест в ближайшем будущем. Миф о пресловутой "российской угрозе" НАТО будет использовать еще очень долго, считает  постоянный представитель России при Альянсе Александр Грушко. С направления, которое было взято на саммитах  НАТО в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в 2016 году, сворачивать руководство Альянса не собирается, уверен он. При этом на настоящие угрозы, отзвуки которых терактами уже прокатились по Европе, внимания почти не обращается.

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Темы CNN Норвегия военные учения
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