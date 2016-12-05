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Источник Правда.Ру

Политолог предсказал судьбу Италии после поражения Ренци

Мир

Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о своем намерении подать отставку 5 декабря. Как сообщает Bloomberg, Ренци признал свое поражение по результатам референдума о конституционной реформе в стране.

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Фото: AP

Напомним, в Италии прошёл референдум о судьбе конституционной реформы, предложенной правительством Маттео Ренци. Поправки в Конституцию, за или против которых голосовали итальянцы, касались роли и функций сената республики в системе органов государственной власти. Большинство итальянцев проголосовало против. За предложенный Ренци вариант проголосовало чуть больше 40 процентов, против - почти 60.

Поражение Маттео Ренци сейчас - это не просто проигрыш лично молодого премьера и его "Демократической партии", это сильный удар по Европейскому союзу". Так как и в самой Италии, и в ЕС голосование подавалось в этом ключе - тот, кто за реформу Ренци, тот и за ЕС и евроинтеграцию, кто против, тот недоволен евроинтеграцией в целом.

Прокомментировать итоги референдума в Италии Pravda.Ru попросила доцента факультета мировой политики МГУ Алексея Фененко.

- Зачем вообще Ренци понадобился этот референдум? Не потому ли, что его регионы: Венетта, Лигурия , Ломбардия, начали признавать референдум в Крыму и стали пользоваться своими правами? 

- В  Италии есть две проблемы. Первая проблема состоит в том, что  Италия это парламентская республика в ее предельной форме. И отсюда постоянная чехарда премьер-министров. В Италии  среди  истеблишмента  вызрела  точка зрения о том, что давно пора перейти к более  централизованной  форме управления.

Вторая проблема -  внутри Италии существует очень серьезное противоречие между регионами и центральной властью. Например, Южная Италия  считает единую Италию проектом, который был навязан в середине 19 века Пьемонтом, то есть, Северной Италией. А в Северной Италии, в свою очередь, сильны голоса о том, что Южная Италия - переселенцы, которые слишком много требуют из бюджета. То есть, на самом деле, по историческим меркам, Италия  стало  единым государством не так уж давно, всего каких-то 150 лет назад.  

В принципе, это никак не связано с проблемой европейской политики. Но, тем не менее, судя по первым откликам, в ЕС неудачу этого референдума, и уход Ренци, считают своим поражением. Потому что, после Ренци может прийти человек, который займет более скептичную позицию в отношении Евросоюза.

Италия традиционно страна недовольная системой управления в ЕС, Италия очень ревностно и болезненно относится к тандему Франция-Германия, считает себя незаслуженно ущемленной. А с другой стороны, Италия исторически была всегда тесно связана с Великобританией, и кое-кто уже в Париже, в Берлине видит руку Лондона за тем, чтобы после Брексита попытаться организовать нечто подобное в Италии.

- Думаете  Италия по этому пути сейчас пойдет?

- Не обязательно пойдет по этому пути, но Италия может начать требовать для себя большей доли в ЕС. И англичане будут ее к этому активно подстрекать, говорить о том, что можно наделить британскими полномочиями Италию, как страну-стратегического партнера в ЕС. Традиционная британская политика сводится к тому, чтобы противопоставлять Италию Франции, Испании в  Средиземноморье. И я думаю, что таким окном возможности они сейчас воспользуются.

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Темы Италия Маттео Ренци Алексей Фененко
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