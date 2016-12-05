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Источник Правда.Ру

Проигрыш Хофера в Австрии ничем не грозит России

Мир

По результатам третьего тура президентских выборов в Австрии свое поражение признал кандидат от партии евроскептиков  Норберт Хофер. Согласно предварительным данным, он набрал 46,4%, тогда как его соперник Александер ван дер Беллен - 53,6%.

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Фото: AP

Баллотировавшийся как независимый кандидат, Aлександер ван дер Беллен, который, к слову, является потомком эмигрантов из России,  до того на протяжении многих лет возглавлял австрийскую Партию "зеленых".

Прокомментировать результаты президентских выборов в Австрии и проигрыш Хофера Pravda.Ru попросила научного директора Германо-Российского форума, немецкого журналиста-международника Александра Рара.     

- Многие говорили о волне "прихода консерваторов, который за Россию, Крым" - что в этом контексте означает победа оппонента Хофера? Чем это грозит?

- Ничем не грозит. Президент Австрии - чисто представительная фигура. Это как английская королева. Там есть правительство, имеющее все полномочия и которое будет проводить внешнюю, оборонную, внутреннюю политику. Так что, ничего, на самом деле, не произошло.

А то, что не выиграл Хофер, а выиграл Ван Беллен, так нужно всегда понимать, что есть такие две специфические страны в Германии, где у большой части населения все-таки есть прививка против правого мышления, против национализма и т.д. Это Германия и Австрия.

Просто из-за того, что был свой опыт с Гитлером 80 лет тому назад, и поэтому, в этих государствах особенно идет борьба со всей национальной идеологией. И победил сейчас Ван Беллен, прежде всего потому что, видимо, большинство австрийского населения встало на такую позицию:  "мы не хотим второго популиста или Трампа, как в Америке".

Но для России ничего меняться не будет, Австрия встроена в европейский контекст, а в европейском контексте от австрийского голоса мало что зависит. Самое главное для России, что ожидать от Европейского Союза, конечно, будет решаться в следующем году. Об этом поговорим после того, как будет известно, кто выиграет выборы по Франции, в Германии, в Италии сейчас. Вот от этих ключевых стран, где будут тоже выбираться новые канцлеры или президенты, зависит, куда ЕС в отношении России будет двигаться.  

- Внешняя политика Австрии никак не изменится?

- Нет. Она будет такой, какая она сейчас, абсолютно не измениться, она будет встроена в европейский контекст. На многих региональных уровнях Австрии правопопулистская партия  уже в правительстве. Я думаю, что эти выборы очень быстро забудутся, потому что в 2016 году начнется, как я уже сказал, выборный марафон в гораздо более значимых странах ЕС. И это будет, конечно, во многом менять геополитическую площадку Европы.

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Темы Австрия Александр Рар выборы президента
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