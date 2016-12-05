Observer: Демократы запугивают выборщиков по-нацистски

Деятельность Демократической партии США сейчас проверяется Федеральным бюро расследований. Причина тому - непрекращающиеся угрозы в адрес выборщиков. Кроме того, ФБР пытается выяснить, кто же финансирует протесты против республиканцев, не прекращающиеся в стране.

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Об этом в своем материале пишет обозреватель Observer Остин Бэй.

"Трампоненавистники" не останавливаются на простых угрозах, считает автор, напоминая о недавнем задержании членов группировки "Красная гвардия Остина", избивавших сторонников избранного президента Дональда Трампа.

И это - не самый редкий случай сегодняшних дней для США. И такой "политический террор" будет только продолжаться, уверен Остин. Все это - вандализм, битье витрин и нападения на "неугодных" очень напоминают печально известную нацистскую "хрустальную ночь".

Каковы цели у таких преступников? Главное - запугать население и укрепить позиции "господствующих СМИ", убежден обозреватель.

Давление на выборщиков, по мнению журналиста, достигло совершенно неприличных величин. "Не единожды мне угрожали расправой и желали смерти, и все это ради того, чтобы я проголосовал за Клинтон", - приводит слова выборщика из штата Мичиган автор статьи. Бэй считает, что многочисленные угрозы должны стать предметом тщательного расследования, иначе ситуация рискует "выйти из-под контроля".

Как сообщала Правда.Ру, избрание нового президента Дональда Трампа не прошло в США спокойно. Сторонники проигравшей выборы Хиллари Клинтон с 9 ноября проховодят протестные акции, в которых принимают участие тысячи американцев, недовольных выбором своих же сограждан. В некоторых городах, например, в Лос-Анджелесе и Портленде, мирные демонстрации переросли в беспорядки, полиция приняла соответствующие меры.

Протесты против республиканцев - это отлично срежиссированная акция, убежден Остин Бей. Раскрывает свою мысль автор на примере деятельности Роберта Кримера, бывшего члена предвыборного штаба Клинтон, который выдвигал идею использования провокаторов на митингах против сторонников Трампа. Бэй полагает, что демократы наконец-то решили применить ранее предложенную тактику.

Кроме того, координация протестов по всей стране определенно требует серьезных денежных вложений, при этом совершенно неясно, кто стал "спонсором" подобных мероприятий.

Самые вопиющие случаи, считает автор, должны стать предметом расследования ФБР. Необходимо раскрыть связи, которые существуют между заводилами протестов и организациями, которые сейчас настаивают на пересчете голосов. Обозреватель не сомневается в том, что за беззаконием стоят влиятельные политики от Демократической партии.

Напомним, 19 декабря в Соединенных штатах пройдет голосование выборщиков, которые обязаны отдать свои голоса за того кандидата, который одержал победу в их штате.

Между тем активисты настаивают на пересчете голосов избирателей в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. В штате Висконсин 1 декабря уже начался пересчет 3 миллионов голосов избирателей. Причем, делается это вручную.

Как сообщала Правда.Ру, вчера экс-кандидат в президент США от партии "зеленых" Джилл Стайн заявила, что не стоит пересчитывать голоса всех избирателей во всем штате Пенсильвания. Отказаться от идеи полного пересчета голосов и отозвать судебный иск Стайн пришлось из-за огромной суммы, которую за продолжения рассмотрения дела запросил с истцов суд: миллион долларов!

Как известно, 27 ноября экс-кандидат в президент США Хиллари Клинтон официально признала свое поражение. Правда, только после телефонного разговора с Бараком Обамой.

Между тем, шесть человек в Коллегии выборщиков США заявили, что изменят свой выбор в пользу Клинтон и проголосуют в соответствии с результатами всенародного волеизъявления. Напомним, согласно последним данным, за Хиллари Клинтон проголосовало на два миллиона избирателей больше. Хотя сама Клинтон уже давно признала свое поражение, некоторые ее сторонники считают, что еще не все потеряно. Так Брэт Чайфало сообщил газете New York Daily News, что вместе другими выборщиками он является частью группы "Выборщики Гамильтона", которая пытается убедить своих коллег-республиканцев проголосовать против Трампа.

Действительно ли у Хиллари Клинтон еще есть шансы стать президентом, рассказал Pravda.Ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

- Это вообще невозможно. Выборщики, которые уже определены, будут голосовать как положено. Все эти спекуляции относительно того, что выборщики могут не так проголосовать, не надо вообще воспринимать всерьез. Во-первых, перевес по выборщикам у Трампа слишком велик. Он настолько значительный, что там все понятно. В истории США не было ни одного случая, когда большие группы выборщиков проголосовали бы не так, как подведены итоги выборов по штатам. Такого не было никогда за все годы президентских выборов, не будет этого и сейчас. Это просто одна из множественных спекуляций, которая гуляет по медийному пространству.

Конечно, недовольные победой Трампа политические элиты постараются найти и, может быть, найдут, пару-тройку человек, которые что-то сделают не так, но не больше. Ведь в таком случае эти выборщики в следующий раз вообще вылетят.