Ким Чен Ын в бешенстве: Главный "фармацевт партии" сбежал из Северной Кореи

Высокопоставленный северокорейский чиновник, постоянно находившийся в Пекине, бежал вместе с членами своей семьи.

источник Pravda.Ru

По данным СМИ Южной Кореи, чиновник представлял министерство здравоохранения КНДР и отвечал за поставки медикаментов для клиники в Пхеньяне, которая обслуживает северокорейского лидера Ким Чен Ына и его приближенных.

Не исключено, что чиновник постарается получить убежище в Южной Корее. Как пишет ИА Интерфакс, ранее сообщалось, что два северокорейских представителя обратились в посольство Японии в Пекине с просьбой об убежище.

Позже эта информация была опровергнута. Ранее миинистр обороны Республики Корея Хан Мин Ку в ходе заседания парламента заявил о готовности принять меры по ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына в случае угрозы применения Северной Кореей ядерного оружия.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря 5 сентября около 12:14 по местному времени. Сообщается, что пуск был произведён из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто. На следующий день военные КНДР заявили, что запуском руководил лично лидер страны Ким Чен Ын.

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