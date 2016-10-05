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Источник Правда.Ру

Трамп обвинил Россию в "срыве сирийской сделки"

Мир

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп выступил с заявлением, что Россия нарушила достигнутые с США договоренности о сотрудничестве по сирийской проблеме.

Трамп: Россия сорвала соглашение по Сирии
источник Pravda.Ru

"Россия нарушила сделку, сейчас они (россияне - ИФ) стреляют, они бомбят, и все в том же роде", - заявил он, выступая в Аризоне. При этом он подчеркнул, что "это должно быть прекращено, и прекращено быстро".

Как пишет ТАСС, о свертывании двухсторонних контактов с Россией по Сирии в понедельник объявил американский госдепартамент, Россия выразила сожаление в связи с этим.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что не имеет ничего против действий РФ против террористов в Сирии, это активно использовалось против него противниками по предвыборной гонке.

С рядом жестких заявлений в адрес Москвы также выступил и Майк Пенс, идущий в связке с Дональдом ТрампомКак сообщает Los Angeles Times, Пенс довольно резко отозвался о последних событиях в Сирии.

"На российские провокации надо ответить американской силой», - сказал кандидат в вице-президенты от Республиканской партии. В частности, он заявил о необходимости разместить элементы ПРО США в Чехии и Польше, против чего всегда выступала Москва.

"Нам надо, чтобы Америка демонстрировала свою мощь на мировой арене. И когда Дональд Трамп станет президентом, русские и все остальные поймут, что имеют дело с сильным главой Америки", - пообещал Пенс.

Правда.ру писала, что 3 октября представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что США прекращают двустороннее сотрудничество с РФ по перемирию в Сирии и оставляют лишь военные каналы для предотвращения конфликтов в воздушном пространстве САР между ВКС Россиии ВВС США.

Создается впечатление, что таким образом Америка "умывает руки" и показывает свой окончательный проигрыш в "сирийском конфликте". Пресса уже напомнила заявление главы госдепа США о легитимности действий России, а также признания в нарушении перемирия.

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Темы сирия Дональд Трамп двустороннее сотрудничество
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