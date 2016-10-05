У берегов Италии обнаружены тела 28 беженцев из Ливии

Береговая охрана Италии обнаружила тела 28 беженцев из Ливии в Средиземном море.

Фото: AP

Как пишет ИА Интерфакс, тела были найдены на трехпалубном деревянном судне, которое перевозило около тысячи человек. Погибшие, предположительно, задохнулись на нижних палубах.

Отметим, на помощь к судну с беженцами пришло судно Astral испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением мигрантов в Средиземном море.

Ранее были спасены около шести тысяч человек, которые пытались достичь европейского побережья на резиновых лодках.

Власти Италии также выразили озабоченность в связи с увеличением потока беженцев, когда погодные условия улучшатся.

В этой связи, страшно представить, что творится сейчас в "одемокраченной" Ливии, когда люди, подобно казакам на бочках, готовы переплывать Средиземное море, рисковать жизнью, зная, что на противоположном берегу их никто не ждёт. При том сама Европа, видимо, не до конца осознаёт, что те самые беженцы наверняка не забыли, кого стоит благодарить за уничтожение их родины.

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