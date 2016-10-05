США заблокировали в Совбезе ООН заявление РФ по обстрелу дипмиссии в Сирии

США заблокировали в Совбезе ООН заявление России в связи с обстрелом посольства страны в Дамаске, сообщили в российском постпредстве.

источник Pravda.Ru

Как пишет РИА Новости, 4 октября Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления, осуждающего обстрел посольства страны в Дамаске.

При этом в дипмиссии отметили, что заявление "было фактически заблокировано делегацией США, которая пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы".

В заявлении также говорится, что "американцам неуклюже подыграли англичане и украинцы. Это свидетельствует об их вопиющем неуважении к Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Представители России подчеркнули, что когда подобные преступления совершались ранее, "в том числе в отношении дипмиссий западных стран, Россия всегда безоговорочно поддерживала их осуждение Советом Безопасности".

"Приходится констатировать, что моральные устои некоторых наших коллег по Совбезу серьезно пошатнулись", - отмечается в заявлении.

Правда.ру ранее писала, что "третьего октября посольство РФ в Дамаске подверглась минометному обстрелу. Одна из мин взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса. Лишь по случайности никто из сотрудников нашего посольства не пострадал. Дипломатическому представительству причинен материальный ущерб. Еще две мины разорвались рядом с посольством".

Напомним, обстрел велся из пригорода сирийской столицы Джобар, который контролируют боевики из группировок "Джабхат Фатх аш-Шам" и "Файлак ар-Рахман", запрещенных в России.

"В очередной раз террористами создана серьезная опасность жизни и деятельности российских дипломатов в Сирии, нарушены базовые нормы международного права. Рассматриваем обстрел российского посольства в Дамаске и как следствие действий тех, кто, подобно США и некоторым их союзникам, провоцирует продолжение кровопролитного конфликта в Сирии, заигрывая с боевиками и экстремистами различных мастей", - сообщают в ведомстве.

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