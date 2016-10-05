В России проведут эксперимент по омоложению организма

Российские ученые проведут эксперимент по омоложению и продлению жизни, заявил биофизик РАН Андрей Карнаухов.

источник Pravda.Ru

Карнаухов, занимающийся исследованием по этой теме, намерен протестировать технологию по пересадке стволовых клеток, которую он успешно провел на лабораторных грызунах, на себе.

Планируется, что в одной из московских клиник ученому проведут дорогостоящую операцию по извлечению стволовых клеток из костного мозга. Через 10 лет исследователь собирается сделать повторную операцию и пересадить назад свои здоровые стволовые клетки, которые до этого времени будут сохраняться в хранилище криоматериалов.

Как пишет VistaNews.ru, в настоящее время Карнаухову 55 лет - это возраст считается предельно допустимым для подобных хирургических процедур.

Теоретически после повторного вживления клеток в организм, он снова станет выглядеть, как в 55, и этот эффект будет сохраняться несколько десятков лет.

По данным исследователя, шансы на восстановление его тела после введения столовых клеток составляют 95 процентов.

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