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Эксперты понимают, США боятся: Зачем Россия поставила С-300 в Сирию

Мир

Экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский заявил, что размещение в Сирии зенитной ракетной системы С-300 является сугубо оборонительной мерой России.

США не нравятся поставки С-300 в Сирию
источник Pravda.Ru

Балуевский заявил, что "батарея зенитной ракетной системы С-300 вместе с корабельной системой ПВО нашей оперативной эскадры создаст трудности для возможного нанесения ударов по объектам российских войск, находящихся в Сирии".

Отметим, что в США считают, что размещение в Сирии российской батареи ЗРС С-300 в определенных случаях может представлять угрозу для летательных аппаратов ВВС США."Все зависит от того, каким образом российская сторона планирует использовать ее (батарею - ИФ)", - цитирует агентство Associated Press слова Кука, отвечавшего на вопрос журналиста о том, представляет ли батарея С-300 угрозу для американской армии.

Балуевский, комментируя заявление американских экспертов о том, новая российская батарея ЗРС С-300 направлена против авиации НАТО, подчеркнул, что "эти оценки небезосновательны".

По его словам, американцам ничто не мешает "поставить террористам в Сирии беспилотные летальные аппараты, которые могут нанести урон не меньший, чем боевые самолёты. Они же поставили так называемой сирийской вооруженной оппозиции противотанковые управляемые системы "TOW", которые применялись против наших вертолетов".

Он также добавил, что наращивать российскую группировку в Сирии за счёт стратегической авиации сегодня нет необходимости, но имеет смысл продолжить оказание военно-технической помощи сирийским правительственных Вооруженным силам.

Что характерно, США тем не менее готовы вмешаться в конфликт в Сирии на стороне оппозиции с тем, чтобы заставить режим Асада пойти на уступки.

Представители силовых ведомств, в частности ЦРУ, комитета начальников штабов совместно с чиновниками госдепа активно обсуждают такую возможность, пишет Washington Post.

В России не хотят повторения инцидента с российским Су-24, сбитым турецким самолетом. Являются ли нашим противником американцы? Пока нет оснований утверждать, что американцы готовы вступить с нами в непосредственное противостояние. Они любят загребать жар чужими руками. Но военные РФ не будут ждать повторения "удара в спину". 

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Темы с-300 сша военные поставки
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