Немецкий журналист рассказал о коррупционной Вселенной нищей Украины

Россия "обязана покинуть Донбасс", а Евросоюз должен сохранять санкции до этого момента, заявил Deutsche Welle глава МИД Украины Павел Климкин.

источник Pravda.Ru

Климкин дал эксклюзивное интервью ведущему Deutsche Welle Тиму Себастиану, где также обсуждался такой «важный аспект для Украины», как коррупция.

Со своей стороны, журналист Deutsche Welle напомнил, что во время визита в Киев министр торговли США Пенни Прицкер призвала Киев ускорить шаги по борьбе с коррупцией и провести антикоррупционные реформы. «Вы должны действовать прямо сейчас», - заявила она.

Также правозащитная организация Transparency International утверждает, что, «несмотря на заверения украинских политиков о своем желании побороть коррупцию, на самом деле в стране все происходит с точностью до наоборот».

Климкин в ответ на это высказался в том духе, что его правительство уже борется с коррупцией и будет продолжать эту борьбу. По его словам, в этом плане Киев «достигает» определенных результатов.

По его словам, впечатляют "реальные реформы, проведенные в государственном секторе экономики". Себастиан в ответ заметил: "господин министр, знаете, кажется, вы живете с этими людьми в совершенно разных Вселенных".

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