Спецслужбы США начали массовую вербовку россиян

Спецслужбы США продолжают попытки вербовки российских дипломатов, используя методы давления.

источник Pravda.Ru

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков, подчеркнув, что дело доходит до угроз членам семей.

В официальном сообщении МИД говорится, что "за последние два с половиной года заметно участились вербовочные подходы к нашим сотрудникам, причем американские спецслужбы не гнушаются самых неприглядных методов давления вплоть до угроз здоровью членов семей".

По словам Рябкова, недавно в Вашингтоне пошли на общее ужесточение режима перемещения российских официальных лиц по территории США.

Правда.ру ранее писала, что офиициальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил о возможности терактов в российских городах и боевых потерь для ВКС РФ в Сирии.

Отметим, в Госдепартаменте по-прежнему отказываются признавать за собой какую-либо ответственность за срыв перемирия в Сирии, несмотря на констатируемую Москвой неспособность Вашингтона выполнить одно из ключевых условий о размежевании групп сирийской вооруженной оппозиции от отрядов экстремистов. Представители американской администрации настаивают, что, напротив, ждут неких шагов от Москвы для восстановления перемирия.

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