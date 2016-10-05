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Источник Правда.Ру

Разведка узнала - СБУ готовит провокации против россиян

Мир

Украинские спецслужбы готовят провокацию для российских офицеров, присутствующих на Украине в составе Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Украина готовит провокации против России
источник Pravda.Ru

Об этим сообщило министерство обороны России. Как говорится в заявлении на сайте ведомства, соответствующая информация поступила в Минобороны "по нескольким достоверным каналам".

В министерстве отметили, что "акция СБУ с задержанием российских военнослужащих по обвинению в якобы «шпионаже» будет реализована в ходе предстоящей на днях ротации российского контингента СЦКК". 

Отмечается, что российские офицеры находятся на территории Украины по взаимной договоренности российского и украинского руководства «только для оказания помощи представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ в контроле прекращения боевых действий». 

Правда.ру ранее писала, кадровый офицер украинской разведки Роман Сущенко задержан в Москве, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.

По данным спецслужбы, Сущенко был задержан во время "шпионской акции" и является полковником главного управления разведки Минобороны Украины. В Москве Роман Сущенко собирал секретные сведения, касающиеся деятельности российской армии и войск Нацгвардии. По данным следствия, утечка подобных данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Раскрыть подробности спецоперации в спецслужбе отказались. На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе "Лефортово".

О задержании 47-летнего Романа Сущенко первой сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова. Позднее эту информацию подтвердили в информагентстве "Укринформ", сотрудником которого по документам является Сущенко.

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Темы Москва Украина комиссия провокация Роман Сущенко
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