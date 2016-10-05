Британия выходит из конвенции по правам человека для войны

Британское правительство планирует принять меры по юридической защите военнослужащих в зонах боевых действий, защищающих их от "назойливых" судебных исков.

источник Pravda.Ru

Как стало известно, изменения, о которых будет объявлено в рамках проходящей сейчас конференции правящей Консервативной партии, затронут несколько разделов Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

По данным ВВС, ее действие которых может быть приостановлено в ходе будущих вооруженных конфликтов.

В правительстве отмечают, что большинство исков, подаваемых к министерству обороны, опирается именно на ЕКПЧ, и носят "вздорный, сутяжнический характер."

Как отметил министр обороны Майкл Фэллон, "это служит причиной серьезного нервного напряжения среди людей, которые рискуют своей жизнью, чтобы защитить нас, это обходится в миллионы налогоплательщикам, а также создает реальную опасность того, что наши вооруженные силы прекратят выполнять свою работу".

Правда.ру ранее писала, что не так давно комитет ООН против пыток заявил, что обеспокоен большим количеством случаев непропорционального применения насилия со стороны полиции США в отношении лиц, принадлежащих к определенным расовым группам.

До того заявления о выходе из конвенции заявлял бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. По данным экспертов, премьер-министр апеллировал к нарастающему в британском обществе скептицизму по отношению к Евросоюзу и пытается перекрыть отток голосов от консерваторов к Партии независимости Соединённого Королевства, которая выступает за выход из ЕС.

Касательно Европейской конвенции о защите прав человека, Кэмерон считал. что положения этой хартии привели к очень многим откровенно неправильным явлениям. К решениям суда, которые мешали Лондону депортировать предполагаемых террористов. К заявлениям, что Конвенцию по правам человека нужно применять даже во время военной операции в провинции Гильменд в Афганистане.

Кэмерон высказался негативно по вопросу предоставления голоса заключённым. Премьер-министр заявил, что вместо конвенции о защите прав человека будет разработан британский закон о правах.

Правозащитники отмечают, что если Великобритания всё же выйдет из Европейской конвенции по правам человека, она окажется в довольно-таки интересной компании. В Европе эту конвенцию не ратифицировали лишь две страны: Белоруссия и Ватикан.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня