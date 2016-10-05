Сноуден назвал почтовый сервис, сдающий 100% писем спецслужбам

Скандально известный экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в своем Twitter заявил, что пользователям Yahoo необходимо как можно скорее закрыть свои аккаунты.

источник Pravda.Ru

Cноуден прокомментировал сервис таким образом: "Пользуетесь Yahoo? Они тайно сканировали все, что вы когда-либо писали, далеко за рамками закона. Закройте свой аккаунт сегодня же".

Как пишет РИА Новости, ранее сообщалось, что компания Yahoo по требованию спецслужб США с помощью специальной программы сканировала письма пользователей.

В связи с тем, что этот факт стал известен широкой общественности, свой пост покинул глава информационной безопасности Yahoo Алекс Стэмос.

Также Сноуден поинтересовался, как бы отреагировали на информацию о слежке кандидаты в президенты США.

По данным Reuters, Yahoo тайно следила за почтой пользователей по просьбе спецслужб США.

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