Майкл Пенс: Трамп скоро примет решение по Ирану и антироссийским санкциям

Американский лидер Дональд Трамп в ближайшее время примет ряд важных внешнеполитических решений, в частности, о ситуации с Ираном и санкциями против России. Об этом рассказал вице-президент Майкл Пенс в интервью телекомпании АВС.

Фото: AP

Он сообщил, что Трамп ищет области для налаживания взаимовыгодного сотрудничества с Россией с целью выстроить с Москвой отношения заново. Вопрос об изменении режима санкций, введенных в отношении Москвы, будет решаться в предстоящие месяцы. Пенс заявил о преждевременности решения вопроса о сохранении санкций, введенных в отношении РФ. "Ответ на этот вопрос предстоит дать в предстоящие месяцы", — заметил вице-президент. "Это просто зависит от того, увидим ли мы своего рода изменения в позиции России, и от возможности, возможно, наладить взаимодействие на основе общих интересов", — добавил Пенс.

Он констатировал, что у обоих государства есть точки соприкосновения и области для сотрудничества. "Россия также (как и США) заинтересована в противодействии исламскому терроризму радикального толка, особенно ИГ (группировке "Исламское государство", запрещена в РФ). И если у нас появится возможность работать друг с другом, я считаю, что президент (Дональд Трамп) ищет возможность начать отношения заново", — цитирует Пенса ТАСС.

Также Пенс высказался по поводу действий Ирана. Он назвал "прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН недавнее испытание Ираном баллистической ракеты". Он также повторил позицию нынешней американской администрации, которая считает "ужасной" ядерную сделку мирового сообщества с Тегераном. По его словам, "Иран получил сделку, благодаря которой может разрабатывать ядерное оружие в предстоящие годы, и получил сотни миллионов долларов".

Как отметил Пенс, "президент (Трамп) сказал, что все варианты действий в отношении Ирана рассматриваются". Решение будет принято президентом в ближайшее время.

Вице-премьер добавил, что Ирану следует "подумать дважды", прежде чем продолжать свои враждебные действия.

Также Пенс заявил, что в США встревожены ростом насилия на Украине.

"Мы смотрим и крайне обеспокоены ростом насилия", — сказал Пенс в интервью телеканалу.

Ранее президент Трамп пообещал, что Вашингтон будет прилагать усилия для обеспечения мира в районе российско-украинской границы.

"Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", — заявил Трамп в телефонной беседе с украинским президентом Петром Порошенко, следует из сообщения, распространенного Белым домом.

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