Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии

Фото: AP

Режиссер Оливер Стоун, известный по фильму "Украина в огне", призвал президента США Дональда Трампа опубликовать секретные документы, касающиеся вмешательства Америки в конфликты на Украине и в Сирии.

"Проблема в том, что в нашей стране не знают реального положения вещей. Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине. По Сирии тоже, но сперва по Украине, потому что именно отсюда начинается новая холодная война", — сказал он в интервью программе "Воскресное время" на Первом канале.

По словам Стоуна, обнародование документов спасет мир от новой холодной войны, передает ТАСС.

Он отметил, что "в США продолжают рассказывать сказки, что Россия захватила Крым, направив туда свои войска; что она присутствует в Донбассе и вообще угрожает Украине".

Режиссер также выразил мнение, что "за всеми важными событиями современной истории" стоит ЦРУ, в том числе, за конфликтом на Украине, "которая была их целью с самого начала холодной войны".

Напомним, бывший украинский лидер Виктор Янукович рассказал о событиях 2013-2014 годов в фильме Оливера Стоуна "Украина в огне" (правообладатель показа - телеканал РЕН ТВ).

На вопрос Стоуна, участвовали ли США в тех событиях, Янукович ответил утвердительно. Представители США — конгрессмены, Нуланд — были частыми гостями на Украине. При этом Янукович задался вопросом, допустима ли ситуация, когда посол Украины пришел бы к митингующим, к примеру, в Фергюсоне и раздавал там пряники или пирожные и обвинял полицейских США. "Я считаю, что это недопустимо ни в одной европейской стране. А почему к Украине было такое отношение?", — резюмировал Янукович. Он добавил, что посол США постоянно принимал у себя представителей Майдана.

Однако, добавляет бывший лидер страны, у ее руководства все было якобы под контролем. "Мы это хорошо знали и отслеживали", — говорит Янукович. Власти подозревали, что в посольстве США есть штаб, который управляет переворотом. Сценарий захвата власти в стране, по словам Януковича, был неизбежен. Это было понятно уже в 20-х числах февраля 2014 года.

Что касается Сирии, то именно коалиция во главе с США снизила число ударов по боевикам в ноябре-декабре, ранее сняла ограничения на поставки оружия в Сирию, кроме того, Барак Обама в открытую признался, что США виновны в появлении ИГИЛ (запрещена в России).

Тогда еще президент США заявил, что ошибки, допущенные штатами при проведении военной операции в Ираке в 2003 году, стали одной из причин появления террористической группировки "Исламское государство".

В том, что в создании ИГИЛ виновато США, Барак Обама говорил и ранее, общаясь с журналистами телеканала Vice News. Он рассказал о своем видении на роль США в образовании террористической группировки "Исламское государство". Обама прямо заявил об участии Штатов в ее зарождении.

"ИГИЛ является прямым наследником "Аль-Каиды" в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну",- отметил он. Правда, добавил, что такого результата "не ожидал".

Напомним, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон также признала, что решение Вашингтона о вводе американских войск на территорию Ирака было ошибкой.

Кстати, Дональд Трамп до этого обвинил Барака Обаму в создании террористической группировки "Исламское государство". Это заявление было сделано во время предвыборной гонки в августе этого года.

"Мы, США, развязали конфликты на Ближнем Востоке, и это было ужасной ошибкой. Обама пришел и сделал все еще хуже. Он является основателем ИГ, он — его создатель, согласны?", — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.

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