Премьер Норвегии: С Россией сложно, но сотрудничество продолжается

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила о сложностях в норвежско-российских отношениях, которое, по ее словам, не мешает двум странам успешно сотрудничать в важных для них областях. Об она рассказала Норвежскому телеграфному бюро.

фото: Википедия, Эрна Сульберг

Сульберг прокомментировала ситуацию с оказавшимися в российском "стоп-листе" депутатами парламента Норвегии, а также заявления спецслужб страны о попытках хакеров из РФ взломать электронную почту норвежских госслужащих, передает ТАСС.

"Эти случаи лишь сделали достоянием общественности то, что норвежские власти понимали уже давно, а именно тот факт, что ситуация (в отношениях) с Россией сложная, — сказала премьер министр. — Вместе с тем, у наших стран по-прежнему очень хорошие двусторонние отношения в тех областях, где нам необходимо сотрудничать".

По словам Сульберг, для норвежских властей нет ничего принципиально нового в заявлениях Полицейской службы безопасности (ПСБ) страны, в пятницу сообщившей о том, что предположительно связанные с Россией хакеры пытались взломать учетные записи электронной почты норвежских госслужащих, в том числе сотрудников МИД, минобороны и самой ПСБ.

"ПСБ и разведслужбы неоднократно обращали внимание на исключительно высокую активность России в киберпространстве, однако теперь у нас есть конкретный пример", — утверждала Сульберг.

Напомним, накануне стало известно, что минобороны Норвегии рассчитывает дополнительно привлечь около $5 млрд на модернизацию вооружённых сил, сообщает Defense News. Эти средства, наряду с запланированными военными расходами, пойдут на приобретение новой техники и оборудования для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил, а также на укрепление кибербезопасности.

"Учитывая всё, что происходит в регионе, Норвегия должна иметь самую сильную защиту, которую только может себе позволить", — считает Борд Вегар Солхъелл, депутат от правящей Социалистической левой партии, член Постоянной комиссии по международным отношениям и обороне.

Характер планируемых закупок военной техники свидетельствует о том, что на море Минобороны готовит Норвегию к противодействию Северному флоту РФ, в состав которого входят подводные и надводные атомные корабли.

До этого полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии заявила, что в январе российские хакеры пытались взломать электронную почту ряда норвежских госслужащих.

А ранее произошел скандал с норвежскими депутатами, которым отказали в визах в РФ. По данным NRK, в визе было отказано лидеру социал-либеральной партии Венстре Трине Скеи Гранде и члену Социалистической левой партии Борду Вегару Сульхьеллу. МИД Норвегии вызвал посла России, чтобы выразить протест.

В России позже объяснили, что отказ в российских визах группе норвежских парламентариев связан с решением Норвегии ограничить доступ на Шпицберген лицам, в отношении которых действуют международные ограничительные меры.

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