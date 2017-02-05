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Источник Правда.Ру

В Румынии отменили амнистию после массовых протестов

Мир

Правительство Румынии решило отменить скандальное постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии, которые привели к массовым протестам по всей стране, сообщает телеканал Digi24.

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фото: Википедия

Как сообщает телеканал, соответствующее решение принято кабмином после заявления премьера Сорина Гриндяну, который не желает, чтобы румынское общество было расколото, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, самые крупные протестные акции за последние 30 лет, со времени свержения Чаушеску, проходят в Румынии. На улицы Бухареста 1 февраля вышли, по данным полиции, около ста тысяч человек. Кроме столицы, манифестации не прекращаются и в других крупных городах. В ряде случаев сообщается о стычках с полицией, есть пострадавшие.

Граждане страны опасаются, что после принятия правительством предложенных поправок на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников.

В результате принятия поправок на свободу по амнистии могли выйти осужденные по делам о коррупции, если сумма нанесенного ущерба от противоправных действий заключенного не превышает 200 тысяч лей (около 48 тысяч долларов). Как сообщалось ранее, под амнистию могли попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, вне зависимости от обвинений. Также шанс выйти на свободу был у тех, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключения составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также у тех, кто осужден за сексуальное насилие.

Несмотря на острую критику и волну недовольства граждан, премьер Сорин Гриндяну заявил ранее, что не намерен отменять принятое постановление и не собирается уходить в отставку.

Между тем президент направил иск в конституционный суд Румынии, утверждая, что изменения к УК необходимо аннулировать, так как "это конфликт между правительством с одной стороны и системой юстиции и парламентом с другой".

Министр торговли Румынии Флорин Жяну заявил, что уходит из правительства из-за несогласия с принятым указом о внесении поправок в Уголовный кодекс страны.

"Я прекращаю свою деятельность в правительстве… Это война, которую я не разделяю… Как я потом буду смотреть в глаза своему сыну и что я скажу ему спустя годы? Что его отец был трусом и делал то, чего не одобряет и не разделяет, или же что его отец с головой погрузился в историю, которая была не его?" — написал Жяну на своей странице в соцсети Facebook, добавив, что делает это из этических соображений.

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