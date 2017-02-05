Экс-глава Еврокомиссии: Италии нужно вернуть Россию в G8

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди заявил, что Россию нужно вернуть в "Большую восьмерку". Сделать это, по его словам, должны власти Италии. Он написал статью для газеты Messaggero.

"Думаю, задача Италии, как страны-председателя "семёрки", состоит в том, чтобы сделать всё возможное для постепенного возвращения России к работе в формате G8", — пишет Проди.

Он считает, что переговоры в формате G8 помогли бы урегулировать ситуацию на Украине, а также в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Однако он задаётся вопросом, примет ли президент РФ Владимир Путин приглашение на саммит без снятия с России санкций.

Напомним, в январе министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что возникла необходимость восстановить формат G8 и вновь привлечь Россию в эту группу. Он сказал, что "нужно ожидать возвращения РФ" и даже рассуждал на тему, возможно ли будет реализовать эту инициативу к маю.

Тем временем эксперты говорят, что пока России возвращаться в "восьмерку" ни к чему.

"Мы должны понимать, что "восьмерка" - это инструмент влияния однополярного мира во главе с США. Там нет ни Китая, ни России. А мы должны ориентироваться на слова уходящего президента США Барака Обамы. Он сказал очень четко, выступая в Чикаго, что есть соперники США — это Китай и Россия. То есть, в принципе, он подтвердил, что при его президентстве однополярный мир развалился, и сейчас есть три полюса.

И если мы войдем в группу вместе с Китаем, то это будет интересно. А так, естественно, неоднократно это говорилось: давайте закончим санкции и т. д. Это все попытки своего рода торга - вы сделайте первый шаг, а мы вас в "восьмерку" введем. 2,5 миллиона человек наших бросить — это что-то элементарное в понятиях Европы. Зачастую это провокации", — рассказал Правде.Ру заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Добавим, также экс-глава Еврокомиссии Романо Проди ранее говорил, что Европа должна совершить контрманёвр против политики нового президента США Дональда Трампа и отменить санкции против России до того, как это сделает он. Политик считает, что ЕС напрасно никак не отреагировал на заявления Трампа по поводу изменений в отношениях с Европой.

Тем временем накануне стало известно, что ЕС хочет продлить санкции против России еще на полгода. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", — говорится в сообщении агентства.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году. Поводом для такого решения послужили события на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter прокомментировал данные Bloomberg о планах Европейского союза продлить санкции в отношении России еще на полгода. "А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?", — написал он, добавив, что антироссийские санкции не оправдали ожиданий чиновников из ЕС.

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