Трамп осадил журналиста за критику Путина

Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News. Во время беседы ведущий стал критиковать Владимира Путина и начал расспрашивать Трампа, что он думает о российском лидере.

Фото: AP

Как сообщает The Washington Post, на слова журналиста о том, что Путин причастен к случаям жестокости, которые происходят в России, Трамп ответил: "На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?".

Президент США заявил, что уважает российского коллегу Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом. По словам Трампа, будет лучше, если страны смогут наладить диалог. Однако он признает, что не знает, получится ли это.

"И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе в США и РФ), что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею", — сказал он.

Американский президент подчеркнул, что, по его мнению, "США лучше ладить с Россией, чем наоборот".

Напомним, первый телефонный разговор президентов Трампа и Путина состоялся 28 января. Российский лидер и президент США обсудили положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова и ситуацию на Украине.

Как отметили в пресс-службе Кремля, "условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям".

"В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия — на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе", — говорится на сайте Кремля.

Также стало известно, что лидеры двух стран договорились проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.

Президент США Дональд Трамп заявил российскому коллеге, что народ США с симпатией относится к России и россиянам, Владимир Путин в свою очередь заявил, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам, сообщает пресс-служба Кремля.

В мире все больше говорят, что новая администрация США будет сотрудничать с Россией, а не конфликтовать. Как недавно выяснилось, так думают и рядовые американцы. В ходе опроса каждый пятый назвал Россию "союзником" или "дружественным государством" по отношению к США.

Американцы охотнее всего называют наиболее враждебными по отношению к США странами Северную Корею и Иран, а в качестве союзников чаще всего упоминают Канаду и Великобританию.

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