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Источник Правда.Ру

В России ответили на возможное продление санкций ЕС

Мир

 

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Фото: REX

Евросоюз может продлить антироссийские санкции еще на полгода. В последний раз их продлевали в сентябре. Ограничительные меры действуют до марта. О новых планах ЕС сообщило агентство Bloomberg.

"Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", — говорится в сообщении агентства.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году. Поводом для такого решения послужили события на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter прокомментировал данные Bloomberg о планах Европейского союза продлить санкции в отношении России еще на полгода. "А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?", — написал он, добавив, что антироссийские санкции не оправдали ожиданий чиновников из ЕС.

А глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, почему Россия ввела ответные меры на западные санкции.

"Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все", — заявил Лавров в интервью австрийскому журналу "Профиль".

Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия отменит ограничительные меры против ЕС, министр заявил, что этот вопрос "не должен быть адресован ко мне".

"Не мы инициировали санкции, и не нам снимать их", — напомнил Лавров.

В начале января экс-глава Министерства иностранных дел Бельгии, член Европарламента Луи Мишель заявил, что политика изоляции России является серьёзной геополитической ошибкой.

По его словам, "международное сообщество, в том числе ЕС и США, делает большую, серьёзную геополитическую ошибку, изолируя себя от РФ. После падения Берлинской стены мы должны были стать с Россией партнёрам".

Позже лидер французской партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен назвала санкции против России "абсолютно бестолковыми".

Как рассказала она в эфире телеканала CNN, ограничительные меры не решили никаких проблем и не способствовали улучшению ситуации. "Все, что сделали санкции — это создали большие экономические проблемы для стран Евросоюза", — отметила Ле Пен, добавив, что необходимо "сделать шаг назад" от взглядов времен холодной войны.

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"Евросоюз боится ужесточать санкции против России"
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