О чем говорили Трамп и Порошенко

Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и главой США Дональдом Трампом. Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, стороны обсудили ситуацию на Украине и отметили необходимость прекращения огня в Донбассе.

Фото: AP

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", — говорится в сообщении.

Цеголко также рассказал, что Порошенко выразил благодарность Трампу за поддержку суверенитета и целостности Украины. Он высказал предложение развивать диалог с новым руководством США, в частности, укреплять экономическое сотрудничество в целях создания новых рабочих мест и увеличения благосостояния для граждан обоих государств.

Во время разговора стороны обсудили и предстоящий визит Порошенко в США, для подготовки которого в Вашингтон будет направлен министр иностранных дел Украины.

"Мы будем работать с Украиной и Россией, а также с другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир на границе", — приводит пресс-служба Белого дома слова Трампа.

Ранее представители миссии ОБСЕ наконец-то нашли в Донбассе украинскую технику, запрещенную минскими соглашениями. Речь идет о четырех танках Т-64, припаркованных возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия. В отчете СММ ОБСЕ за 1 февраля сообщается о серьезных нарушениях режима прекращения огня в районе городов Авдеевка и Ясиноватая, которые находятся рядом с линией соприкосновения украинской армии и отрядов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

На украинской стороне были также зафиксированы ракетные системы залпового огня БМ-21, которые двигались на восток в районе населенного пункта Нетайлово (к северо-западу от Донецка), а также к юго-востоку от районного центра Волноваха.

Тем временем депутат Рады напомнил Петру Порошенко, что тот обещал закончить войну в Донбассе за две недели.

"Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно потому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе", — написал Вадим Новинский на своей странице в "Фейсбуке".

Депутат отметил, что пока минские договорённости не соблюдаются, остановить кровопролитие представляется практически невозможным.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в Белом доме опровергли сообщение о том, что обещали Украине не снимать санкции с России.

Ранее источники Politico сообщили, что Трамп заверил Юлию Тимошенко, что не собирается отменять антироссийские санкции. В публикации утверждается, что лидер "Батькивщины" рассказала о позиции, якобы изложенной президентом США.

В администрации американского президента сказали, что никаких гарантий Тимошенко Трамп не давал.

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