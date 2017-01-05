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Турция выгонит авиацию НАТО с базы Инджирлик

Мир

 

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Фото: AP

Турция может пересмотреть вопрос о размещении ВВС международной коалиции во главе с США на авиабазе Инджирлик. Об этом сообщил, как передает в четверг агентство Reuters. Отмечается, что это связано с разочарованием Анкары отсутствием поддержки со стороны США своих операций в Сирии.

Заместитель премьер-министра Вейси Кайнак сообщил, что вопрос о присутствии США на базе был на повестке дня правительства.

Напомним, еще в первых числах года СМИ писали, что, по словам экспертов, за терактом в Стамбуле стоят американцы. Уже тогда Анкаре порекомендовали для предотвращения очередных терактов закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик, а также окончательно "отвернуться от Вашингтона" и искать "новых союзников".

В интервью "Спутнику" авторитетный эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич отметил, что "американская администрация Барака Обамы нарушала законы собственной страны, а сам президент США вооружал террористов вместо борьбы с ними, создав из них мощный геополитический инструмент. Этот теракт — очевидная попытка мести Эрдогану из-за его сближения с Россией, это месть Анкаре в связи с занятой ей политической позицией. Они спустили террористических псов с цепи с ясной целью — ослабить и унизить Эрдогана, чтобы Турция изменила свои отношения с Россией и отступила от реализации политики урегулирования ситуации в Сирии".

Турецкие СМИ уже отреагировали на информацию о возможной причастности Вашингтона к теракту в новогоднюю ночь. Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены.

Газета Yeni Akit разместила у себя на сайте и в "твиттере" коллаж, где представила президента США Барака Обаму в роли стамбульского убийцы. Авторы издания написали под снимком: "Самое четкое изображение убийцы". Коллаж разлетелся по местным соцсетям.

Правда, в Турции возлагают большие надежды на новую администрацию США. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын считает, что США при новом президенте будут серьезнее относиться к региональным особенностям Турции, передает в четверг агентство Рейтер.

Как заявил Калын в эфире телеканала Kanal 24, у него складывается впечатление, что администрация избранного президента Дональда Трампа будет с большим вниманием относиться к региональным "тонкостям" Турции.

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Темы Турция базы НАТО
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