Турция может пересмотреть вопрос о размещении ВВС международной коалиции во главе с США на авиабазе Инджирлик. Об этом сообщил, как передает в четверг агентство Reuters. Отмечается, что это связано с разочарованием Анкары отсутствием поддержки со стороны США своих операций в Сирии.
Заместитель премьер-министра Вейси Кайнак сообщил, что вопрос о присутствии США на базе был на повестке дня правительства.
Напомним, еще в первых числах года СМИ писали, что, по словам экспертов, за терактом в Стамбуле стоят американцы. Уже тогда Анкаре порекомендовали для предотвращения очередных терактов закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик, а также окончательно "отвернуться от Вашингтона" и искать "новых союзников".
В интервью "Спутнику" авторитетный эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич отметил, что "американская администрация Барака Обамы нарушала законы собственной страны, а сам президент США вооружал террористов вместо борьбы с ними, создав из них мощный геополитический инструмент. Этот теракт — очевидная попытка мести Эрдогану из-за его сближения с Россией, это месть Анкаре в связи с занятой ей политической позицией. Они спустили террористических псов с цепи с ясной целью — ослабить и унизить Эрдогана, чтобы Турция изменила свои отношения с Россией и отступила от реализации политики урегулирования ситуации в Сирии".
Турецкие СМИ уже отреагировали на информацию о возможной причастности Вашингтона к теракту в новогоднюю ночь. Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены.
Газета Yeni Akit разместила у себя на сайте и в "твиттере" коллаж, где представила президента США Барака Обаму в роли стамбульского убийцы. Авторы издания написали под снимком: "Самое четкое изображение убийцы". Коллаж разлетелся по местным соцсетям.
Правда, в Турции возлагают большие надежды на новую администрацию США. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын считает, что США при новом президенте будут серьезнее относиться к региональным особенностям Турции, передает в четверг агентство Рейтер.
Как заявил Калын в эфире телеканала Kanal 24, у него складывается впечатление, что администрация избранного президента Дональда Трампа будет с большим вниманием относиться к региональным "тонкостям" Турции.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Законность деятельности оружейного завода в Лясковец начала проверять районная прокуратура в Горна-Оряховица.
Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?
Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена в том, что возвращение Крыма в состав России было законным.