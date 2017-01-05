Обама: Я построил новую Америку и отдаю "ядерную кнопку"

В США при нынешней администрации был формирован новый фундамент, заявил президент Барак Обама в письме к жителям страны. Обама отметил, что при нем в США сделаны первые шаги по преодолению неравенства.

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"В тот момент, когда я готовлюсь передать ядерную кнопку, и стать обычным гражданином страны, я с гордостью говорю, что мы заложили для Америки новый фундамент", — говорится в письме, с которым к американскому народу обратился действующий президент, передает Интерфакс.

Кстати, эксперты воодушевления Обамы не разделяют. СМИ уже не раз писали, что при Обаме США растеряли всю свою былую мощь и перестали быть лидером в мире.

Письмо Обамы к жителям США было обнародовано после того, как избранный президент страны Дональд Трамп пообещал отменить львиную долю указов лидера страны.

Как ранее писала Правда.Ру, первое, что сделает на посту Трамп, это именно отмена указов Обамы. Об этом рассказали в его окружении. Как сообщают американские СМИ, Дональд Трамп в первые дни после инаугурации может отменить 70% последних указов Барака Обамы. Об этом в интервью Fox News заявил бывший спикер конгресса, соратник Трампа Ньют Гингрич, охарактеризовав последние указы действующего лидера как "отчаянное безумие".

По словам экспертов, это четыре блока указов. Первый связан с миграционной реформой, второй — с внедрением или введением закона о доступном медицинском страховании, которое известно как Obamacare. Второй — с санкциями. Третий, очень важный комплекс, связан с охраной окружающей среды, он затрагивает интересы бизнеса, накладывая на него определенного рода ограничения по хозяйствованию. Четвертый блок — отмена ограничений в энергетической сфере, на бурение нефти, нефтегазовых разработок в природном шельфе и так далее.

Между тем, хоть Трамп и хочет сближения с Россией, нынешняя администрация Штатов просто загоняет его в угол. Так в окружении миллиардера назвали решение Барака Обамы ввести новые санкции против России.

Кстати, после того, как президент РФ отказался зеркально отвечать США на введенные санкции, Трамп посвятил ему посту в твиттере. Миллиардер приветствовал решение российского лидера не выдворять американских дипломатов из РФ. Решение Путина является "отличным ходом", уверен Трамп. При этом он добавил: "Я всегда знал, что он очень умен".

Между тем отменить введенные ограничения против РФ Трампу попросту не дадут, об этом заявили в конгрессе США. Если избранный президент США Дональд Трам захочет отменить санкции против РФ, введенные его предшественником Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США. Об этом заявил член палаты представителей (нижней палаты конгресса США), демократ Адам Шифф.

Кроме того, едва ли не в открытую Трампу угрожают сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Оба жестко раскритиковали будущего главу Белого дома Дональда Трампа за его скептицизм в отношении необходимости продолжать политику санкций в отношении РФ.

"Санкции идут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, что после пятницы вы поймёте, что русские действительно вмешались в наши выборы", — заявил Грэм.

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