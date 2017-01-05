Поезд ушел: Украина может истерить о Черноморском флоте вечно

Киевским властям стоит прекратить запоздалые истерики вокруг базирования Черноморского флота в Крыму, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

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"С истериками по поводу пребывания Черноморского флота в Крыму власти Украины опоздала почти на три года. Все эти действия по изъятию документов, сверке почерков и проведению расследования — это неудачная попытка догнать поезд, который давным-давно ушел", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, Черноморский флот подчиняется верховному главнокомандующему России и базируется на своей территории, передает РИА "Новости".

"Филькины грамоты", которые придут из Киева, возможно, мы сохраним для истории", — отметил Бальбек.

По его словам, вытеснить силой Черноморский флот с крымского полуострова у официального Киева нет возможностей, а надежда на помощь мирового сообщества "растаяла как дым".

Напомним, в начале этого года Печерский районный суд Киева предоставил следователям главной военной прокуратуры временный доступ к оригиналам Харьковских соглашений, подписанных в 2010 году между Украиной и РФ, которые продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Разрешение предоставлено в рамках расследования уголовного производства о государственной измене и злоупотреблении властью, в рамках которого главная военная прокуратура разбирается с обстоятельствами подписания соглашения с РФ по Черноморскому флоту.

В апреле 2010 года Россия и Украина при президенте Викторе Януковиче подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров.

Ранее в Минобороны рассказали об основных задачах Черноморского флота в наступившем году. Среди них были отмечены: обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей и подводных лодок, а также выполнение задач кораблями и судами флота в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в начале декабря командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогго заявил, что до четырех месяцев может быть увеличена длительность патрулирования в Черном моря кораблями ВМС США. Помимо этого, "если вызовы в этом регионе" американцам покажутся более серьезными, то они могут нарастить и численность таких кораблей.

Пока существовал СССР, его военный флот господствовал на Черном море и американские корабли не рисковали близко подходить к советским берегам, потому что сразу получали весьма весомое предупреждение: вас тут не ждут и вам тут не рады. И после прохождения Босфора любого "американца" уже ждал флот из Севастополя.

Рухнул Союз и изменилась расстановка сил в Черноморском регионе. Шестой флот США почувствовал себя здесь почти как дома. И всего за пятнадцать лет, с 2000-го по 2015 годы, в Черном море были зафиксированы заходы 324 боевых кораблей НАТО. В среднем — по 20 с лишним ежегодно. По полтора — ежемесячно. Практически это означает постоянное присутствие кораблей альянса у этих российских берегов.

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