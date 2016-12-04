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Источник Правда.Ру

Ригу к Новому году украсили "праздничными" свастиками

Мир

Новогодние украшения появившиеся на зеленой елочке, установленной в рижском парке Эспланада, удивило одного из посетителей: узоры белого цвета своими очертаниями показались ему удивительно похожими на стилизованную свастику.

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О своих подозрениях рижанин рассказал в соцсети Facebook. Кроме того, как сообщил пользователь, точно такие же деревянные сувениры продают на соседней ярмарке.

Об этой истории рассказала радиостанция "Говорит Москва".

Мэр Риги Нил Ушаков отказался комментировать сотруднику радиостанции данную информацию, сославшись на выходной день.В пресс-службе мэрии в ответ на соответствующий вопрос радиостанции «Говорит Москва» положили трубку.

Действительно ли в украшении елки использовался нацистский символ или просто посетитель парка оказался слишком бдительным - нам неизвестно, однако может быть все..

А между тем в самой Риге сегодня украшали город елками и иллюминациями, готовясь к наступающему Рождеству и Новому году. На Ратушной площади молодежь собралась, чтобы создать гигантский #MannequinChallenge и побить рекорд по самому бесполезному способу зажечь новогоднюю елку - при помощи машины Руба Голдберга, о чем как раз рассказывала Правда.Ру.

К рекорду готовились два месяца. Были задействованы 300 волонтеров. Как рассказали организаторы, самым сложным оказалось распланировать и построить стенды, где собственно и происходила цепная реакция. За каждым из этапов стоит отдельный мастер. В цепной реакции нет повторяющихся этапов, все они уникальны.

Таким образом, Латвия побила достижение США, где цепочка механизма состояла из 382 звеньев.

А совсем недавно рекорд побили и в Москве. Правда, не новогодний. 4 сентября на Красной площади крупнейший греческий туроператор "Музенидис Трэвел" поставил новый мировой рекорд Гиннесса по нарезанию греческого салата - 20 тонн 100 килограмм! Около трех тысяч человек прияло участие в нарезание самого большого салата в мире. Грандиозное событие прошло в рамках года Греции в России.

Ровно в 10 часов утра тысячи участников собрались на Красной площади ради того, чтобы совместными усилиями превратить тонны огурцов, помидоров, лука, сыра феты, оливок, оливкового масла, соли и орегано в настоящий "деревенский салат" - Хориатики. Именно так называется греческий салат в самой Греции. На приготовление ушло два часа.

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Темы Рига свастика новогодние украшения
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