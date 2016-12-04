Джилл Стайн выставили счет в $1 млн за пересчет в Пенсильвании, у нее не оказалось ни денег, ни доказательств

Во всем штате Пенсильвания пересчитывать голоса избирателей не стоит, считает Джилл Стайн, бывший кандидат в президенты США. Слишком это дорогостоящее мероприятие оказалось. Но вот хотя бы на нескольких участках штата это сделать попробовать можно, решили "зеленые". Об этом сообщает портал Philly.com.

Фото: AP

Отказаться от идеи полного пересчета голосов и отозвать судебный иск Стайн пришлось из-за огромной суммы, которую за продолжения рассмотрения дела запросил с истцов суд: миллион долларов!. Как считает экс-кандидат, слишком дорого это для простых жителей штата, о чьего имени формально было подано заявление.

Интересно, что при этом Джилл Стайл не считает, что на выборах в в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине были фальсификации и победа Трампу досталась нечестным путем. И все ее попытки пересчитать еще раз голоса избирателей не стоит рассматривать, как помощь проигравшей Хиллари Клинтон. Стайн просто хочет доказать самой себе, что результаты выборов были честными. В то же время штаб Клинтон сразу же поддержал инициативу "зеленых".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в штате Висконсин 1 декабря уже начался пересчет 3 миллионов голосов избирателей. Причем, делается это вручную.

Как известно, с требованием о пересчете голосов в этом штате Джидд Стайн обратилась в местный избирком 26 ноября.

27 ноября экс-кандидат в президент США Хиллари Клинтон официально признала свое поражение. Правда, только после телефонного разговора с Бараком Обамой.

Шесть человек в Коллегии выборщиков США заявили, что изменят свой выбор в пользу Клинтон и проголосуют в соответствии с результатами всенародного волеизъявления. Напомним, согласно последним данным, за Хиллари Клинтон проголосовало на два миллиона избирателей больше. Хотя сама Клинтон уже давно признала свое поражение, некоторые ее сторонники считают, что еще не все потеряно. Так Брэт Чайфало сообщил газете New York Daily News, что вместе другими выборщиками он является частью группы "Выборщики Гамильтона", которая пытается убедить своих коллег-республиканцев проголосовать против Трампа.

Действительно ли у Хиллари Клинтон еще есть шансы стать президентом, рассказал Pravda.Ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

- Это вообще невозможно. Выборщики, которые уже определены, будут голосовать как положено. Все эти спекуляции относительно того, что выборщики могут не так проголосовать, не надо вообще воспринимать всерьез. Во-первых, перевес по выборщикам у Трампа слишком велик. Он настолько значительный, что там все понятно. В истории США не было ни одного случая, когда большие группы выборщиков проголосовали бы не так, как подведены итоги выборов по штатам. Такого не было никогда за все годы президентских выборов, не будет этого и сейчас. Это просто одна из множественных спекуляций, которая гуляет по медийному пространству.

Конечно, недовольные победой Трампа политические элиты постараются найти и, может быть, найдут, пару-тройку человек, которые что-то сделают не так, но не больше. Ведь в таком случае эти выборщики в следующий раз вообще вылетят.