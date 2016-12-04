Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Президент Радев: Я - генерал НАТО и всегда боролся за сильную Болгарию

Мир

Вступающий в должность президента в январе 2017 года Румен Радев не хочет, чтобы его считали "пророссийским" и дружественно настроенным к России в целом.

356280.jpeg
Фото: AP

В интервью австрийскому информационному агентству АПА Радев заявил, что считает такое определение слишком упрощенным: "Пророссийским меня определяют определенные политические силы в Болгарии, которые подпитывают беспочвенные страхи о том, что страна хочет выйти из Европейского союза и НАТО", - сказал избранный президент Болгарии.

Напротив, генерал Радев, являясь бывшим командующим ВВС НАТО, который только и работал над тем, чтобы Болгария была активным членом Альянса, не хочет, чтобы противопоставлялись членство Болгарии в ЕС и „прагматические" экономические отношения с Россией.

Комментируя избрание Дональда Трампа президентом США, Радев заявил, что не видит поводов для тревоги о будущем НАТО, а лишь удобную возможность. „Мы в Европе слишком долго рассчитывали на огромную военную мощь США и сегодня нужно проснуться от глубокого сна", - заявил он, дополнив, что ЕС должен создать свою систему безопасности, но не принижая роли НАТО.

По его словам, сегодня Европа должна сохранить свое единство, т.к. граждане ЕС потеряли доверие к институциям общности. Выход Великобритании из ЕС Радев определил „как удар в лицо объединенной Европы".

„Популистская волна, гарантированная усилением национализма, является бомбой замедленного действия. Отсрочка решений проблем льет воду на мельницу националистов, подрывающих идеи ЕС", - заявил он.

О том, как поменяется внешнеполитический курс Болгарии, Правда.Ру поговорила с профессором социологии и международной регионалистики Олегом Андреевым:

- Я думаю, будет меняться, но постепенно, не резко. Я немножко знаю генерала Радева, он сбалансированный, взвешенный человек. И он не будет ставить какие-то резкие вопросы о выходе Болгарии из Европейского Союза, о выходе из НАТО, нет. При нем Болгария будет оставаться членом этих международных союзов, но я вижу, что генерал Радев будет постепенно балансировать, улучшать отношения с Москвой. И, в первую очередь, я думаю, это торговые отношения, второе - экономика, третье - культура, образование и т. д.

Его победа закономерна, и постепенно он будет гнуть свою линию. Он не уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев. Это мужчина типа английского актера мистера Бина, который перед людьми кланяется, не имеет своего мнения - ни рыба, ни мясо. А Радев - человек дела, военачальник. Это человек, имеющий свое мнение.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 

Темы НАТО Болгария Румен Радев
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как быстро отрастить ногти
Красота
Как быстро отрастить ногти
Как наносить красную помаду
Красота
Как наносить красную помаду
Комментарии
Актуальная аналитика
Газ
ЕС — Украина: Дружба дружбой, а газ врозь
Воспитание
Соцсеть для подростка – это мир без родителей
США и Канада
Опасен ли американский "Бешеный пес"
Читательский топ
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Происшествия
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
США и Канада
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда

Признавать существование "проблемы Крыма" отказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Кремль
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Политика
Вадим Горшенин: 1 декабря был заявлен поворот в приоритетах страны
Любовь Степушова (Люлько) Опасен ли американский "Бешеный пес" Любовь Степушова (Люлько) Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина Дмитрий Нерсесов Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада? Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Валентин Иус На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Верховный суд Литвы постановил наказать мужа автоледи, защитившего жену от пьяного хулигана
Геннадий Зорченко Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Верховный суд Литвы постановил наказать мужа автоледи, защитившего жену от пьяного хулигана
Виктор Гольдмахер МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Spassky Kochan Одинокие женщины довели статую Виктора Нуара до разрушения
Виктор Гольдмахер МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Вячеслав Кононов На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
facebook_108705652925382 В Крыму не придали значения аресту Украиной "золота скифов"
Вик Давыдов За что боролись: СМИ США сообщили о планах "умеренной" сирийской оппозиции тесно сотрудничать с Аль-Каидой
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?