Президент Радев: Я - генерал НАТО и всегда боролся за сильную Болгарию

Вступающий в должность президента в январе 2017 года Румен Радев не хочет, чтобы его считали "пророссийским" и дружественно настроенным к России в целом.

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В интервью австрийскому информационному агентству АПА Радев заявил, что считает такое определение слишком упрощенным: "Пророссийским меня определяют определенные политические силы в Болгарии, которые подпитывают беспочвенные страхи о том, что страна хочет выйти из Европейского союза и НАТО", - сказал избранный президент Болгарии.

Напротив, генерал Радев, являясь бывшим командующим ВВС НАТО, который только и работал над тем, чтобы Болгария была активным членом Альянса, не хочет, чтобы противопоставлялись членство Болгарии в ЕС и „прагматические" экономические отношения с Россией.

Комментируя избрание Дональда Трампа президентом США, Радев заявил, что не видит поводов для тревоги о будущем НАТО, а лишь удобную возможность. „Мы в Европе слишком долго рассчитывали на огромную военную мощь США и сегодня нужно проснуться от глубокого сна", - заявил он, дополнив, что ЕС должен создать свою систему безопасности, но не принижая роли НАТО.

По его словам, сегодня Европа должна сохранить свое единство, т.к. граждане ЕС потеряли доверие к институциям общности. Выход Великобритании из ЕС Радев определил „как удар в лицо объединенной Европы".

„Популистская волна, гарантированная усилением национализма, является бомбой замедленного действия. Отсрочка решений проблем льет воду на мельницу националистов, подрывающих идеи ЕС", - заявил он.

О том, как поменяется внешнеполитический курс Болгарии, Правда.Ру поговорила с профессором социологии и международной регионалистики Олегом Андреевым:

- Я думаю, будет меняться, но постепенно, не резко. Я немножко знаю генерала Радева, он сбалансированный, взвешенный человек. И он не будет ставить какие-то резкие вопросы о выходе Болгарии из Европейского Союза, о выходе из НАТО, нет. При нем Болгария будет оставаться членом этих международных союзов, но я вижу, что генерал Радев будет постепенно балансировать, улучшать отношения с Москвой. И, в первую очередь, я думаю, это торговые отношения, второе - экономика, третье - культура, образование и т. д.

Его победа закономерна, и постепенно он будет гнуть свою линию. Он не уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев. Это мужчина типа английского актера мистера Бина, который перед людьми кланяется, не имеет своего мнения - ни рыба, ни мясо. А Радев - человек дела, военачальник. Это человек, имеющий свое мнение.