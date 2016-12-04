Рауль Кастро: на Кубе не будет памятников и бюстов Фиделя, как и улиц его имени

На траурной церемонии прощания с Фиделем Кастро его брат, Рауль Кастро, заявил, что на Кубе не появятся улицы, учреждения, памятники или бюсты, посвященные лидеру кубинской революции. По его словам, такова была воля команданте.

Фото: AP

Фидель Кастро просил не использовать свое имя в топонимах и названиях учреждений, так как хотел избежать развития культа личности. Согласно его воле, на Кубе не будут устанавливаться памятники и бюсты с его изображением. Соответствующий закон будет внесен на рассмотрение Национального собрания Кубы на ближайшей сессии.

Между тем, память его соратников Эрнесто Че Гевары и Камилло Сьенфуэгоса неоднократно была увековечена в названиях и памятниках в первые десятилетия после их смерти.

Церемония прощания с Фиделем Кастро проходит в эти часы в Сантьяго-де-Куба. Урна с прахом национального лидера, в течение четырех дней в составе траурного кортежа побывавшая нескольких городах Кубы, будет захоронена в воскресенье утром по кубинскому времени, 4 декабря, на кладбище Святой Ифигении.

Массовые митинги-реквиемы продолжались все время, прошедшее со дня смерти Фиделя Кастро. По словам журналистов, это "своеобразный плебисцит", который подтверждает верность людей идеалам кубинского революционера, идеи команданте живы, его идеалы всё так же вдохновляют людей. Свои чувства выразила вся страна.

На гаванский митинг, по самым скромным оценкам, вышли не менее миллиона человек со всех уголков Кубы. Траурный кортеж с прахом команданте (тот, как известно, был против захоронений и просил, чтобы его тело предали сожжению) проехал по всей территории страны, повторяя (только в обратном направлении) путь кубинской революции в 1959 году.

Фото: AP

Проститься с Фиделем приходили десятки и сотни тысяч жителей каждого населённого пункта, где останавливались автомобили с останками кубинского лидера.

В качестве последнего лозунга, с которым кубинские граждане прощались с Кастро, стало выражение "Я - Фидель!". В Гаване его скандировали сотни тысяч человек.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 25 ноября, в возрасте 90 лет, в Гаване скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро, бросивший в свое время вызов США.

"Лидер кубинской революции скончался в 22.29 сегодня вечером (06.29 субботы мск - ред)", - объявил Рауль Кастро по государственному телевидению.

Фидель - кубинский революционер, государственный и политический деятель родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, - был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.

Cмерть Фиделя Кастро разделила мир на его почитателей и врагов. В России любовь к нему можно без преувеличения назвать всенародной. Он сделал то, что не смогли сделать наши коммунисты, - не предал идеалы, когда мир вокруг стал рушиться. Он создал из так называемого "американского борделя" демократическое социально-ориентированное государство с высоким уровнем образования и социальными лифтами.

О наследии Фиделя, о том, почему его не смогли устранить американские спецслужбы и почему Дональд Трамп хочет положить конец обамовской "оттепели" в отношениях с Кубой, в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Николай Калашников, замдиректора Института Латинской Америки РАН:

- Естественно, что сторонники коммунистических идей считают Фиделя Кастро героем, борцом за идею. Те, кто активно противостоит идеям коммунизма, считают его диктатором, преступником и т. п. С моей точки зрения, Фидель Кастро - выдающийся государственный деятель, который вписал свое имя в историю не только Кубы и Латинской Америки, но и Движения за неприсоединение, в историю многих развивающихся стран.

Фидель Кастро начинал революцию как националист, антиамериканист, то затем он проявил себя самым верным сторонником интернациональной идеи. Куба при всем своем сложном экономическом положении оказывала и экономическую, и военную помощь многим развивающимся странам, в первую очередь Африки и Латинской Америки. История покажет, насколько правильно это было сделано.

Полностью читайте интервью в материале Pravda.Ru "Что будет с Кубой без Фиделя?".